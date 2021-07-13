Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:18 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:49

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan da mevcut oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Gökhan Gönül, Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası kampında yer almadı. Deneyimli oyuncuyla son bir görüşme daha yapılacak.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kaptanlığını yapan Gökhan Gönül ile sözleşme uzatılmadı. Emre Belözoğlu'nun görevden ayrılmasıyla teknik heyete katılma durumu da ortadan kalkan Gökhan Gönül'ün son durumu kısa süre içinde belli olacak. Deneyimli futbolcu için Karagümrük ve Çaykur Rizespor teklifte bulundu.

YA FENERBAHÇE YA ÇAYKUR RİZESPOR!

A Spor canlı yayınına bağlanan Salim Manav, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'un ciddi oranda ilgilendiğini açıklarken Karagümrük'ün de bir teklifte bulunduğunu fakat Gökhan'ın bu teklifi kabul etmediğini vurguladı. İşte o açıklama...

Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor ve Karagümrük ilgileniyor. Karagümrük'ün teklifi Gökhan Gönül'ü mutlu etmedi. Gökhan, Fenerbahçe'den haber bekliyor. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsa yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor'da forma giyecek.

Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Gökhan Gönül uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymişti. 2016'da Beşiktaş'ın yolunu tutan deneyimli oyuncu burada da şampiyonluk sevinci yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, beklenen performansı veremedi. Sakatlıklarla mücadele eden Gökhan, zaman zaman formasını Nazım'a kaptırdı.

Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül, kritik maçta takımını 10 kişi bırakmıştı. Gökhan Gönül'ün durumu Fenerbahçe ile yapacağı son görüşmenin ardından netlik kazanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA