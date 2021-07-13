Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...

YA FENERBAHÇE YA ÇAYKUR RİZESPOR!
A Spor canlı yayınına bağlanan Salim Manav, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'un ciddi oranda ilgilendiğini açıklarken Karagümrük'ün de bir teklifte bulunduğunu fakat Gökhan'ın bu teklifi kabul etmediğini vurguladı. İşte o açıklama...
Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor ve Karagümrük ilgileniyor. Karagümrük'ün teklifi Gökhan Gönül'ü mutlu etmedi. Gökhan, Fenerbahçe'den haber bekliyor. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsa yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor'da forma giyecek.
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Gökhan Gönül uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giymişti. 2016'da Beşiktaş'ın yolunu tutan deneyimli oyuncu burada da şampiyonluk sevinci yaşadı.
Geçen sezon Fenerbahçe'ye geri dönen Gökhan Gönül, beklenen performansı veremedi. Sakatlıklarla mücadele eden Gökhan, zaman zaman formasını Nazım'a kaptırdı.
Alanyaspor maçında kırmızı kart gören Gökhan Gönül, kritik maçta takımını 10 kişi bırakmıştı. Gökhan Gönül'ün durumu Fenerbahçe ile yapacağı son görüşmenin ardından netlik kazanacak.