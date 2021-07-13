Gökhan Gönül Fenerbahçe'de kalacak mı? Çaykur Rizespor'un teklifi...

YA FENERBAHÇE YA ÇAYKUR RİZESPOR!

A Spor canlı yayınına bağlanan Salim Manav, Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor'un ciddi oranda ilgilendiğini açıklarken Karagümrük'ün de bir teklifte bulunduğunu fakat Gökhan'ın bu teklifi kabul etmediğini vurguladı. İşte o açıklama...