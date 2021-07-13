Küstahlığa aslan tokadı

Yunan yetkililer, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen terbiyesizlik yapıp sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında 3 saat bekletti. Bu küstahlık üzerine Cimbom İstanbul’a geri döndü
Omar Elabdellaoui'nin futbola geri dönüşü için organize edilen Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, burada büyük bir skandalla karşılaştı. Dün öğleden sonra Atina'nın yolunu tutan sarı-kırmızılılar, tüm Koronavirüs testlerini ve prosedürlerini uygulamış olmasına rağmen ülkeye alınmadı. Daha önce yapılan anlaşmayagöre 3-4 oyuncu rastgele teste girecekti.Ancak Atina Havaalanı'ndaki yetkililer,küstahça tavırlarıyla tüm kafilenin yenidenteste girmesini istedi. Diplomatik girişimler de sonuç vermeyince Cimbom, yaklaşık 3 saat havaalanında bekletildi.
'TÜRK TAKIMINA NET BİR AYRIMCILIK YAPILDI'
Yunanların gösterdiği terbiyesizlik Fatih Terim'i de çılgına çevirdi. Bu rezaleti karşılıksız bırakmayan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı kulüp de başkan Burak Elmas imzasıyla şu açıklamayı yaptı: "Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak uluslararası alanda 72 saat geçerli PCRtestleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş,teknik direktörümüz Sayın Fatih Terimve bazı oyuncularımızın test için yapıcıdavranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarınarağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir."
'İLK KEZ BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAŞADIK'
"Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yapılan bu insan haklarınaaykırı muamele için Yunan makamve yetkililerinden ülkemiz adınaözür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımızolmak üzere, tüm Türkiye CumhuriyetiDevlet Kurum ve yetkililerine teşekkürediyoruz." Bu arada kafilede Fatih Terim'in ailesinin de bulunduğu belirtildi.
AÇ VE SUSUZ BEKLETTİLER
Mevlüt Çavuşoğlu: İyi niyetten uzak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Galatasaray'ın Yunanistan'da gördüğü muameleye büyük tepki gösterdi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın herzaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
Mehmet Kasapoğlu: Şiddetle kınıyorum
Gençlikve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla Galatasaray'a destek verdi: "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübümüzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas veFatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarındaolduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum."
BİZİ SINIR DIŞI ETMEK İSTEDİLER! Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a döndü. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan skandalı şöyle anlattı: "Hepimiz elimizdeki tüm testlerin bilgileriyle beraber gittik. Ama bize hızlı bir test yapılacağını söylediler. Bunun rastgele olduğunu söylediler. Ben de gönüllü olarak oturdum ve test oldum. Sonra bazı memurlar 'hayır olmaz' dediler. Ülkeye giriş damgaları verilen arkadaşlarımızotobüsten indirildi. Tam bir komedi...Biz böyle şeylere boyun eğecekdurumda değiliz. Bundan sonra bizim yapacağımız tek şey oradan ayrılmaktı. CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜRLER
Anında Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hiç ilgisini eksik etmedi. Dışişleri bakanımız birkaç kere aradı. Sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor. Futbolcularımız sıkıldılar,yoruldular, aç bırakıldılar. Pasaportlarımızıistediler, durumu deport edeceklerini söylediler.(Polis eşliğinde sınır dışı etmek).Pasaportları ısrarla vermeyeceğimizi söyledik.Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiçkimse... Yapılması gerekeni yaptık ve takımımızıalıp ülkemize geri döndük."