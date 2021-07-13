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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Küstahlığa aslan tokadı

Küstahlığa aslan tokadı

Yunan yetkililer, iki ülke arasında PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rağmen terbiyesizlik yapıp sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında 3 saat bekletti. Bu küstahlık üzerine Cimbom İstanbul’a geri döndü

Omar Elabdellaoui'nin futbola geri dönüşü için organize edilen Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, burada büyük bir skandalla karşılaştı. Dün öğleden sonra Atina'nın yolunu tutan sarı-kırmızılılar, tüm Koronavirüs testlerini ve prosedürlerini uygulamış olmasına rağmen ülkeye alınmadı. Daha önce yapılan anlaşmaya göre 3-4 oyuncu rastgele teste girecekti. Ancak Atina Havaalanı'ndaki yetkililer, küstahça tavırlarıyla tüm kafilenin yeniden teste girmesini istedi. Diplomatik girişimler de sonuç vermeyince Cimbom, yaklaşık 3 saat havaalanında bekletildi.

'TÜRK TAKIMINA NET BİR AYRIMCILIK YAPILDI'
Yunanların gösterdiği terbiyesizlik Fatih Terim'i de çılgına çevirdi. Bu rezaleti karşılıksız bırakmayan Galatasaray, İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılı kulüp de başkan Burak Elmas imzasıyla şu açıklamayı yaptı: "Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir."

'İLK KEZ BÖYLE BİR SAYGISIZLIK YAŞADIK'
"Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır ve davranışını asla kabul etmiyoruz. Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz. Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz." Bu arada kafilede Fatih Terim'in ailesinin de bulunduğu belirtildi.

AÇ VE SUSUZ BEKLETTİLER

Mevlüt Çavuşoğlu: İyi niyetten uzak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Galatasaray'ın Yunanistan'da gördüğü muameleye büyük tepki gösterdi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Çavuşoğlu, "Galatasaray Futbol Takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez. Tüm takımlarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kasapoğlu: Şiddetle kınıyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı şu paylaşımla Galatasaray'a destek verdi: "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübümüzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum."

BİZİ SINIR DIŞI ETMEK İSTEDİLER!
Galatasaray kafilesi gece yarısı İstanbul'a döndü. Teknik direktör Fatih Terim, yaşanan skandalı şöyle anlattı: "Hepimiz elimizdeki tüm testlerin bilgileriyle beraber gittik. Ama bize hızlı bir test yapılacağını söylediler. Bunun rastgele olduğunu söylediler. Ben de gönüllü olarak oturdum ve test oldum. Sonra bazı memurlar 'hayır olmaz' dediler. Ülkeye giriş damgaları verilen arkadaşlarımız otobüsten indirildi. Tam bir komedi... Biz böyle şeylere boyun eğecek durumda değiliz. Bundan sonra bizim yapacağımız tek şey oradan ayrılmaktı. CUMHURBAŞKANI'NA TEŞEKKÜRLER
Anında Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, hiç ilgisini eksik etmedi. Dışişleri bakanımız birkaç kere aradı. Sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor. Futbolcularımız sıkıldılar, yoruldular, aç bırakıldılar. Pasaportlarımızı istediler, durumu deport edeceklerini söylediler. (Polis eşliğinde sınır dışı etmek). Pasaportları ısrarla vermeyeceğimizi söyledik. Kimse bize bu tavırla davranamaz, hiç kimse... Yapılması gerekeni yaptık ve takımımızı alıp ülkemize geri döndük."

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Küstahlığa aslan tokadı
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