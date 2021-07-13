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Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:10 Son Güncelleme: 13.7.2021 11:11

Makana Baku Göztepe'ye imza atıyor

DHA
Makana Baku Göztepe'ye imza atıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İzmir temsilcisi, Almanya'da Holstein Kiel takımının sol kanat oyuncusu Makana Baku'yu da kadrosuna katıyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir transfere daha imza atmak üzere. Şimdiye kadar Altınordu'dan Kahraman, Wacker Innsbruck'tan Şefik ve Gent'ten Arslanagic'le sözleşme imzalayıp, Gil Vicente'den Lourency ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar sol kanat Makana Baku'nun da işini bitirdi.

Göz-Göz, Almanya'da Holstein Kiel takımının sol kanat oyuncusunu İzmir'e getirdi. Kongo asıllı Alman futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı kaydedildi.

Almanya'nın Mainz şehrinde dünyaya gelen 23 yaşındaki futbolcu, Mainz 05 altyapısında futbola başladı.

Ülkesinde Gonsenheim, Sonnenhof Grossaspach ve Holstein Kiel'de forma giyen Baku, Polonya'nın Warta Poznan ekibinde kiralık olarak forma giydi. Baku, Almanya U20 ve U21 milli takımlarında da görev yaptı.

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Makana Baku Göztepe'ye imza atıyor
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