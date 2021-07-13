Makana Baku Göztepe'ye imza atıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bir transfere daha imza atmak üzere. Şimdiye kadar Altınordu'dan Kahraman, Wacker Innsbruck'tan Şefik ve Gent'ten Arslanagic'le sözleşme imzalayıp, Gil Vicente'den Lourency ile prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar sol kanat Makana Baku'nun da işini bitirdi.