Mbaye Diagne cezayı yedi

14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı. Kulüp tarafından geçenay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu,West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuzyanıt vermişti. Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. 1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı. İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı.
BELHANDA: FATİH TERİM BENİ ARAD Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonra da Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda, Mavi Şimşekler'in Bolu'daki hazırlık kampında açıklamalarda bulundu. 31 yaşındaki Faslı on numara, sarı-kırmızılı takımdan eski teknik direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü söyledi. Belhanda, "İmzaladıktansonra Fatih hocam da aradı. Orası benim şehrimdedi" ifadelerini kullandı. EURO 2020'de Türk Milli Takımı'ndan beklenti içinde olduğunu ancak sonrasında üzüldüğünü de sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Ben de biraz Türk'üm. Bu sene olmadı ama birsonraki turnuvada inşallah olur" dedi.