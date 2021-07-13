Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri: "Ona hayrandım..."
Giriş Tarihi: 13.7.2021 17:11 Son Güncelleme: 13.7.2021 17:16

Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri: "Ona hayrandım..."

Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri: Ona hayrandım...

Beşiktaş'ın yeni transferi Mehmet Topal, siyah-beyazlı ekiple 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon Başakşehir'de forma giyen Mehmet Topal'ın sözleşmesi sona ermişti. Yerli rotasyonu açısından önemli bir transfer olarak değerlendirilen Mehmet Topal, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehirle şampiyonluk yaşamıştı. Deneyimli oyuncu transferinin ardından Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu paylaştı.

Beşiktaş'ın bu sezon Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transferinin ardından ilk açıklamalarını yapan Mehmet Topal, Sergen Yalçın'a olan hayranlığından bahsederek, Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu paylaştı.

İşte Mehmet Topal'ın sözleri...

"Birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı, sonu olumlu bitti. Burada olduğumuz için ben ve ailem mutlu ve gururluyuz. İnşallah büyük hizmetler verip camiaya layık olmaya çalışırız."

"Josef ile kardeş gibiyiz, mükemmel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, bağımız var. Fenerbahçe'de de öyleydi, burada da öyle. Karakter, kişilik olarak hayatımdaki ender oyunculardan."

"Sergen Yalçın'a çok hayrandım. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar geldi! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Emekli maaşları ne zaman yatacak, yattı mı? 2021 Bağ-Kur SSK Emekli maaş zammı ne kadar kaç TL, Temmuz ayı zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Son dakika: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe devreye girdi! Brezilya basınından Paulinho iddiası
ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri: "Ona hayrandım..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA