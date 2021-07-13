Mehmet Topal'dan Sergen Yalçın sözleri: "Ona hayrandım..."

Beşiktaş'ın bu sezon Salih Uçan'ın ardından ikinci transferini Başakşehir'de sözleşmesi sona eren Mehmet Topal'ı kadrosuna katarak yaptı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferinin ardından ilk açıklamalarını yapan Mehmet Topal, Sergen Yalçın'a olan hayranlığından bahsederek, Beşiktaş'a transfer olduğu için mutlu olduğunu paylaştı.
İşte Mehmet Topal'ın sözleri...
"Birkaç haftadır ilerleyen bir süreç vardı, sonu olumlu bitti. Burada olduğumuz için ben ve ailem mutlu ve gururluyuz. İnşallah büyük hizmetler verip camiaya layık olmaya çalışırız."
"Josef ile kardeş gibiyiz, mükemmel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz, bağımız var. Fenerbahçe'de de öyleydi, burada da öyle. Karakter, kişilik olarak hayatımdaki ender oyunculardan."
"Sergen Yalçın'a çok hayrandım. Onunla çalışmak benim için büyük bir gurur."