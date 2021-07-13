Rıza Çalımbay'dan Tyler Boyd açıklaması! Menajerleri...

Çalımbay, bir gazetecinin "uzun yıllar tek kulüpte çalışma istikrarını nasıl sağlıyorsunuz ?" sorusuna ise şu şekilde yanıt verdi:

"Gittiğim her yerde 1 yıllık imza atıyorum. 1 yıl içinde memnunsam kalıyorum değilsem ayrılıyorum. Yönetim de aynı şekilde. Sivas'a gelirken ilk 5 oynayacaksak geleceğimi söylemiştim. Yoksa gelmek istemediğimi söylemiştim. Ben içeride dışarıda galibiyete oynayan bir takım istiyorum. Bir gerçek var Anadolu takımları transferde istediği oyuncuları alamaz. Paramızın yettiğini alabiliriz. O zaman istediğin şekilde olmuyor. 10 gün sonra maç oynayacağız ama transferlerimizi bitiremedik çünkü belli bir bütçe var ve Sivas'ta bu aşılamaz. O bütçeye göre oyuncu bulmak bazen çok zor oluyor. Yönetimle iç içe olduğunuz zaman onlar da işin doğrusunu görüyor. Taraftar görmeyebilir ama biz bunu yönetimle paylaşıyoruz. Futbolcuyken de antrenörken de disiplinli biriyim. Hiçbir zaman pes etmedim. Kendim de ya da takımımda hava bozukluğu olursa gerekeni yaparım."

"GİDENLERİN YERİNE OYUNCU ALACAĞIZ"

Rıza Çalımbay, takıma ekstra transfer yapmayacaklarını sadece giden isimlerin yerine yeni oyuncular takviye etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Transferde şu anda iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Çalımbay, "10 gün sonra maç oynayacağız ama olası rakiplerimizin avantajı var çünkü sezonu bizden erken açtılar. Biz alacağımız oyuncuları gidenlerin yerine alıyoruz ekstra almıyoruz. Şimdiye kadar bitirmemiz gerekiyordu ama olmadı. Avrupa maçımız olmadan Ağustos 13'e kadar istediğimiz oyuncuları alabilirdik. Avrupa kupa maçı oynayacağımız için uğraşıyoruz. Avrupa kupası maçı olmasaydı transferde daha rahat olurduk." şeklinde görüş belirtti.

BOYD AÇIKLAMASI!

Çalımbay, Beşiktaş'tan geçen sezon kiraladıkları Tyler Boyd'u tekrar istediklerini ama oyuncunun menajerlerinin istememesi nedeniyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti. 58 yaşındaki teknik adam, sözlerini Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararına ilişkin şu sözlerle tamamladı:

"Belli bir zaman geçince kuralı değiştiriyorlar. Araştırmayı iyi yapıyorlar ki değiştiriyorlar. Tüm takımlara bakın zaten oynayan oyunculardan ziyade kenarda bekleyen çok isim vardı. 21 kişilik kadroda kulübede en az 3-4 yabancı oturuyordu. Bana göre değişen bir şey yok ama netleşirse daha iyi. 8 ise 8, 14 ise 14. Bundan önce bazı maçlarda bu sebeple kural hatası bile oldu. Şimdi daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yabancı sayısı olduğunda yerli oyuncu piyasası mecburen artıyor. Bizim açımızdan bir sıkıntımız yok geçen sezon en çok yerli oynatan takımların başında geliyoruz."