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Giriş Tarihi: 13.7.2021 14:21 Son Güncelleme: 13.7.2021 14:34

SON DAKİKA: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Serie A'dan yeni teklif ve Erol Bulut detayı...

SABAH.COM.TR SPOR
SON DAKİKA: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Serie A'dan yeni teklif ve Erol Bulut detayı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Mutlaka bir santrafor transferi yapmayı düşünen Fenerbahçe'de ilk aday Hatayspor'un golcüsü Boupendza olarak ifade edilmişti. Fenerbahçe, Hatayspor'dan Boupendza'yı geçen sezonun devre arasında da istemiş fakat anlaşma sağlanamamıştı. Fenerbahçe'ye bu transferden kötü haber geldi. İşte son dakika detayı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Fenerbahçe taraftarı bu sezon şampiyonluk için motive olmuş durumda. Başkan Ali Koç da bu sezon daha çok Samandıra'da yer alacağını ifade etmişti. Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de en çok merak edilen nokta ise forvet transferi...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE'YE BOUPENDZA'DAN KÖTÜ HABER!

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hatayspor'un golcüsü Boupendza için istenen bonservis bedelinin 6-7 milyon Euro arasında olduğu daha önce ifade edilmişti.

Sarı lacivertlilerin bu transferde İtalya'dan rakibi var! Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, kesinlikle bir santrafor transferi istedi.

Serdar Dursun, Mame Thiam, Samatta takımdaki santraforlar olarak dikkat çekiyor. Samatta geçen sezon beklenilen performansın çok uzağında kalmıştı. Thiam ise son haftalarda form düşüklüğü yaşadı.

Fenerbahçe ile Hatayspor arasında transfer görüşmesi yapıldı fakat sarı lacivertliler Gabonlu golcü için yüksek bonservis bedeli ödemek istemiyor.

SON DAKİKA: SERİA A'DAN BOUPENDZA'YA 6.5 MİLYON EURO!

İtalyan ekibi Sassuolo, Hatayspor'un kapısını çaldı. Seria A ekibi Boupendza transferi için Hatay ekibine 6.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Hatayspor da düşünmek için süre istedi. Boupendza için geçen sezon da Krasnodar takımı teklifte bulunmuş transfer son anda iptal olmuştu.

Gabonlu golcü Boupendza da İtalya'da oynamaya sıcak bakıyor. 24 yaşındaki golcü geçen sezon Süper Lig'de 22 gol attı.

M'BAYE NİANG TÜRKİYE'YE GELEBİLİR! EROL BULUT...

Sabah.com.tr'nin ulaştığı bilgiye göre M'Baye Niang, Türkiye'den Gaziantep FK ile görüşüyor. Fenerbahçe ile Niang arasında bir anlaşma söz konusu değil.

M'Baye Niang, Rennes takımında forma giyiyor. Senegalli futbolcunun sözleşmesi 2023'e kadar devam ediyor.

Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, Niang transferi için girişimlerini sürdürüyor. Golcü oyuncunun kariyerinde Milan, Torino, Genoa gibi takımlar da var.

Niang, Gaziantep FK'dan senelik 2 milyon Euro istedi. Ortak yol bulunursa Niang, gelecek sezon Fenerbahçe forması giyebilir.

Brezilya basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Paulinho ile ilgileniyor. Kariyerinde Tottenham, Barcelona gibi takımlar olan yıldız oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Paulinho 'Ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermem gerekiyor. Brezilya'ya dönebilirim başka bir yer de olabilir.' dedi.

Avrupa'dan gelen bir transfer teklifini reddettiğini ifade eden Paulinho, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol attı. Başarılı oyuncu 22 de asist yaptı.

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SON DAKİKA: Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Serie A'dan yeni teklif ve Erol Bulut detayı...
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