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Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:06 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:06

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'in gol kralı Boupendza için pazarlıklarını sürdüren sarı lacivertliler ofansif orta saha oyuncusu transferini de bitirmeye yakın. Adı Galatasaray ile anılan Brezilyalı yıldız için sürpriz bir iddia geldi. İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Alioski yarışı sürerken Brezilya basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Galatasaray'ın da durumunu yakından takip ettiği yıldız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

SON DAKİKA: GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ FENERBAHÇE İDDİASI!

Brezilya basınının iddiasına göre Fenerbahçe, Paulinho ile ilgileniyor. Kariyerinde Tottenham, Barcelona gibi takımlar olan yıldız oyuncunun bonservisi elinde bulunuyor.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Son olarak Çin'in GuaZ FC takımında top koşturan Paulinho'nun sözleşmesi sona erdi. Tottenham, Barcelona, GZ Evergrande, Corinthians gibi takımlarda forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Brezilya milli takımında da 56 maça çıktı.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

SOSA VE LUİZ GUSTAVO'DAN BİRİ AYRILIRSA...

Fenerbahçe yüksek maliyetleri nedeniyle Jose Sosa ve Luiz Gustavo ikilisinden biriyle yollarını ayırabilir. Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirmeye alacak.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

PAULİNHO'DAN SON DAKİKA TRANSFER AÇIKLAMASI!

Brezilya basınına açıklamalarda bulunan Paulinho 'Ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermem gerekiyor. Brezilya'ya dönebilirim başka bir yer de olabilir.' dedi.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Avrupa'dan gelen bir transfer teklifini reddettiğini ifade eden Paulinho, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol attı. Başarılı oyuncu 22 de asist yaptı.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

GÖKHAN GÖNÜL FENERBAHÇE'DE KALACAK MI?

A Spor'a bağlanan Salim Manav, Gökhan Gönül'ün son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Gökhan Gönül ile Çaykur Rizespor ve Karagümrük ilgileniyor. Karagümrük'ün teklifi Gökhan Gönül'ü mutlu etmedi.'

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

'Gökhan, Fenerbahçe'den haber bekliyor. Eğer Fenerbahçe ile anlaşamazsa yüksek ihtimalle Çaykur Rizespor'da forma giyecek.'

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

BOUPENDZA TRANSFERİNDE SON DURUM NE?

Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ardından bir forvet transferi daha yapacak.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Geçen sezon Hatayspor formasıyla 22 gol atma başarısı gösteren Aaron Boupendza için girişimler devam ediyor.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Hatayspor, Gabonlu golcü için 6-7 milyon € arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Görüşmeler sonunda Boupendza'nın durumu netleşecek.

Son dakika... Brezilya basını duyurdu: Galatasaray da istemişti Fenerbahçe ile anlaşmak üzere!

Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan da Boupendza için İstanbul ekiplerinden tekliflerin geldiğini açıklamıştı.

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