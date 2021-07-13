Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: EURO 2020 finali ünlü isme pahalıya patladı! Maç sonunda gasp edildi...
Giriş Tarihi: 13.7.2021 11:09 Son Güncelleme: 13.7.2021 11:25

Son dakika: EURO 2020 finali ünlü isme pahalıya patladı! Maç sonunda gasp edildi...

SABAH.COM.TR SPOR
Son dakika: EURO 2020 finali ünlü isme pahalıya patladı! Maç sonunda gasp edildi...

Son dakika haberi... İngiltere ile İtalya arasında oynanan EURO 2020 final karşılaşması sonrasında ortalık savaş alanına döndü! Wembley'deki finalin ardından İngiliz taraftarlar kaybetmenin vermiş olduğu gerginlikle kendi aralarında kavgaya tutuştu. 21 yaşındaki Formula 1 pilotu Lando Norris kavga sonrasında gasp edildi.

EURO 2020 finalinde İtalya, İngiltere'yi penaltı atışları sonucunda mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İtalyanlar, 53 yıl sonunda kupa kazanma başarısı gösterdi. Formula 1 pilotları arasında yer alan Mclaren pilotu Lando Norris de karşılaşmayı Wembley'de izledi. EURO 2020 finali Norris'e 40 bin sterline mal oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: EURO 2020 FİNALİ FORMULA 1 PİLOTUNA PAHALIYA PATLADI!

21 yaşındaki İngiliz pilot Lando Norris, taraftarlar arasındaki kavganın arasında kaldı. Alkolün de etkisiyle birbirlerine saldıran İngiliz taraftarlar arasında kalan Lando Norris'in 40 bin sterlin değerindeki saati çalındı!

40 BİN STERLİN DEĞERİNDEKİ SAAT ÇALINDI!

Formula 1 pilotu Norris'in 40 bin sterlin değerindeki Richard Mille RM saati İngiliz taraftarların kavgası sonrası çalındı.

Kavga esnasında çocuklar gözyaşları içinde kalırken, holigan taraftarlar büyük bir kaos yarattı. Kavgaya şahit olan taraftarlardan biri şu açıklamalarda bulundu.

'OYUNCULARIN AİLELERİ DE ORADAYDI...'

'Futbolcuların aileleri ve çocukları da maçtan sonra o alandaydı. Herkes çok korktu, korkunç bir görüntü vardı. Kavga sonunda çocuklar ağlıyordu. Ortada yeterince polis yoktu.'

MAÇ SONRASINDA GASP EDİLDİ!

Formula 1 pilotu Lando Norris, spor arabasına doğru giderken holiganlar tarafından durduruldu. 40 bin sterlin değerindeki saatini çaldıran Norris, olay yerinden uzaklaştı.

Norris'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Pazar akşamı Wembley'de yaşanan olaylar sonucunda 86 kişi gözaltına alındı.

Manchester şehrinde Marcus Rashford'a destek!

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: EURO 2020 finali ünlü isme pahalıya patladı! Maç sonunda gasp edildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA