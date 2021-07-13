Son dakika: EURO 2020 finali ünlü isme pahalıya patladı! Maç sonunda gasp edildi...

SON DAKİKA: EURO 2020 FİNALİ FORMULA 1 PİLOTUNA PAHALIYA PATLADI!
21 yaşındaki İngiliz pilot Lando Norris, taraftarlar arasındaki kavganın arasında kaldı. Alkolün de etkisiyle birbirlerine saldıran İngiliz taraftarlar arasında kalan Lando Norris'in 40 bin sterlin değerindeki saati çalındı!
40 BİN STERLİN DEĞERİNDEKİ SAAT ÇALINDI!
Formula 1 pilotu Norris'in 40 bin sterlin değerindeki Richard Mille RM saati İngiliz taraftarların kavgası sonrası çalındı.
Kavga esnasında çocuklar gözyaşları içinde kalırken, holigan taraftarlar büyük bir kaos yarattı. Kavgaya şahit olan taraftarlardan biri şu açıklamalarda bulundu.
'OYUNCULARIN AİLELERİ DE ORADAYDI...'
'Futbolcuların aileleri ve çocukları da maçtan sonra o alandaydı. Herkes çok korktu, korkunç bir görüntü vardı. Kavga sonunda çocuklar ağlıyordu. Ortada yeterince polis yoktu.'
MAÇ SONRASINDA GASP EDİLDİ!
Formula 1 pilotu Lando Norris, spor arabasına doğru giderken holiganlar tarafından durduruldu. 40 bin sterlin değerindeki saatini çaldıran Norris, olay yerinden uzaklaştı.
Norris'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Pazar akşamı Wembley'de yaşanan olaylar sonucunda 86 kişi gözaltına alındı.
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