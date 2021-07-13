Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in biletini kestiği DeAndre Yedlin'in menajeri konuştu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Teknik direktör Fatih Terim'in biletini kestiği iddia edilen DeAndre Yedlin'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezonun devre transfer edilen DeAndre Yedlin'i kadroda düşünmediği iddia edilmişti.
"ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİRDİ BİZE!"
Terim, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında Yedlin'in tacı yanlış yere kullanması sonrası tepki göstermişti.
Tecrübeli teknik adamın "100 kere söyledim. Şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadeleri yayına yansımıştı.
"SOUNDERS, DEANDRE YEDLİN'İ İSTİYOR"
ABD basını ise DeAndre Yedlin'in Galatasaray'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu yazmıştı.
Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarılmıştı.
MENAJERİ KONUŞTU: GALATASARAY'DAN AYRILMAYACAK
Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis ise Soccer by Ives'e yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmayacağını söyledi.
Megaloudis, "Yedlin sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Bunun aksini söyleyen tüm haberler yalan.
DeAndre, Terim ve ekibiyle düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'deki oyununu, teknik direktörün Galatasaray'daki memnuniyetine uyarlamak için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DÜNYA KUPASI İÇİN KALMAK İSTİYOR
Soccer by Ives'te yer alan haberde DeAndre Yedlin'in Şampiyonlar Ligi ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynamak istediği için Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.
Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'da yılda 2 milyon dolardan fazla kazandığı, MLS'e dönmesi durumunda ise maaşından kesinti yapmak zorunda kalacağı belirtildi.
Haberde Yedlin'i birkaç MLS ekibinin istediği ancak yüksek fiyatı sebebiyle herhangi bir takımın onu kadrosuna katmasının mümkün olmadığının altı çizildi.
Galatasaray'ın Yedlin'i istikrarsız performansı ve COVID-19 pandemisinde yaşanan finansal zorluklar sebebiyle satmak istediği de kaydedildi.
2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU
DeAndre Yedlin altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında 2.6 milyon Euro bedelle Tottenham'a transfer olmuştu.
Amerikalı oyuncu geçen sezonun devre arasında ise bedelsiz olarak geldiği Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.