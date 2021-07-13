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Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:39 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:52

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in biletini kestiği DeAndre Yedlin'in menajeri konuştu!

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in biletini kestiği DeAndre Yedlin'in menajeri konuştu!

Son dakika haberi... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Teknik direktör Fatih Terim'in biletini kestiği iddia edilen DeAndre Yedlin'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu... Teknik direktör Fatih Terim'in biletini kestiği iddia edilen DeAndre Yedlin'in menajerinden flaş açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in geçen sezonun devre transfer edilen DeAndre Yedlin'i kadroda düşünmediği iddia edilmişti.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

"ŞAMPİYONLUĞU KAYBETTİRDİ BİZE!"

Terim, Dinamo Bükreş ile oynanan hazırlık maçında Yedlin'in tacı yanlış yere kullanması sonrası tepki göstermişti.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Tecrübeli teknik adamın "100 kere söyledim. Şampiyonluğu kaybettirdi bize" ifadeleri yayına yansımıştı.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

"SOUNDERS, DEANDRE YEDLİN'İ İSTİYOR"

ABD basını ise DeAndre Yedlin'in Galatasaray'da istenmediği ve MLS ekiplerinden Seattle Sounders'a dönme ihtimalinin kuvvetli olduğunu yazmıştı.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Ayrıca, Sounders'ın altyapısından yetişen Yedlin'i yeniden takımda görmeye sıcak baktığı, 28 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'daki durumuna göre transferin netleşeceği aktarılmıştı.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

MENAJERİ KONUŞTU: GALATASARAY'DAN AYRILMAYACAK

Yedlin'in menajeri Chris Megaloudis ise Soccer by Ives'e yaptığı açıklamada oyuncusunun Galatasaray'dan ayrılmayacağını söyledi.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Megaloudis, "Yedlin sadece Galatasaray'da oynamaya odaklanmış durumda. Bunun aksini söyleyen tüm haberler yalan.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

DeAndre, Terim ve ekibiyle düzenli olarak çalışıyor. Premier Lig'deki oyununu, teknik direktörün Galatasaray'daki memnuniyetine uyarlamak için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE DÜNYA KUPASI İÇİN KALMAK İSTİYOR

Soccer by Ives'te yer alan haberde DeAndre Yedlin'in Şampiyonlar Ligi ve ABD Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda oynamak istediği için Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'da yılda 2 milyon dolardan fazla kazandığı, MLS'e dönmesi durumunda ise maaşından kesinti yapmak zorunda kalacağı belirtildi.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Haberde Yedlin'i birkaç MLS ekibinin istediği ancak yüksek fiyatı sebebiyle herhangi bir takımın onu kadrosuna katmasının mümkün olmadığının altı çizildi.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray'ın Yedlin'i istikrarsız performansı ve COVID-19 pandemisinde yaşanan finansal zorluklar sebebiyle satmak istediği de kaydedildi.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

2014'TE TOTTENHAM'A TRANSFER OLDU

DeAndre Yedlin altyapısından yetiştiği MLS ekibi Seattle Sounders'tan 2014 yılında 2.6 milyon Euro bedelle Tottenham'a transfer olmuştu.

Son dakika: Fatih Terim biletini kesmişti, menajeri konuştu! Galatasaray'a kötü haber

Amerikalı oyuncu geçen sezonun devre arasında ise bedelsiz olarak geldiği Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim'in biletini kestiği DeAndre Yedlin'in menajeri konuştu!
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