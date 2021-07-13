Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne cezayı yedi
Giriş Tarihi: 13.7.2021 07:16 Son Güncelleme: 13.7.2021 07:28

Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne cezayı yedi

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne cezayı yedi

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sezonu 14 Haziran'da açan Galatasaray'da Mbaye Diagne geri döndü. West Bromwich ile kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip sezon açılışına katılmayan Senegalli golcü için noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu. Diagne'ye 1 Temmuz-11 Temmuz arasındaki günler için para cezası verilecek.

Sezonu 14 Haziran'da açan G.Saray'da Copa America dönüşü bir hafta izin alan Muslera bu hafta takıma katılacak. Aslan'ın sorunlu golcüsü Diagne ise Florya'ya dün adım attı.

Kulüp tarafından geçen ay sezon hazırlıklarına davet edilen tecrübeli futbolcu, West Bromwich'le kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirtip olumsuz yanıt vermişti.

Ancak G.Saray cephesi Senegalli forvetin disiplinsiz davranışlarını karşılıksız bırakmadı ve noter aracılığıyla idmana çıkmadığı her güne tutanak tutuldu.

1 Temmuz-11 Temmuz arasında hakkında tespit yapılan ve para cezası verilecek olan Diagne, Olympiakos maçının kadrosuna da alınmadı.

İstanbul'a dün gelen Mbaye Diagne, sosyal medyada Florya'dan Galatasaray marşı eşliğinde görüntüler paylaştı.

BELHANDA: FATİH TERİM BENİ ARADI
Bu arada Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve daha sonra da Adana Demirspor'a transfer olan Younes Belhanda, Mavi Şimşekler'in Bolu'daki hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.

31 yaşındaki Faslı on numara, sarı-kırmızılı takımdan eski teknik direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü söyledi. Belhanda, "İmzaladıktan sonra Fatih hocam da aradı. Orası benim şehrim dedi" ifadelerini kullandı.

EURO 2020'de Türk Milli Takımı'ndan beklenti içinde olduğunu ancak sonrasında üzüldüğünü de sözlerine ekleyen tecrübeli futbolcu, "Ben de biraz Türk'üm. Bu sene olmadı ama bir sonraki turnuvada inşallah olur" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Fatih Terim Yunanistan skandalını bir bir anlattı! "Dostluk maçları dostlarladır..."
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavır! O anlar paylaşıldı, Fatih Terim ve futbolcular...
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: İtalya-İngiltere finalinin ardından İngiltere çalkalanıyor! Jack Grealish eleştirilere çok sert yanıt verdi…
Memur ve memur emeklisi geri sayım başladı: Kazanç masası kuruluyor!
Aygün Aydın'dan, Hakan Sabancı'ya sert sözler: Seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için çılgın teklif! Dortmund hayır diyemeyecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da Mbaye Diagne cezayı yedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA