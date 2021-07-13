Son dakika: Galatasaray'ın yeni hedefi Berkan Kutlu! Salih Uçan olmayınca...

Bonservisi elinde olan Patrick Van Aanholt yine Aslan'ın gündemine girdi. Crystal Palace'tan ayrılan Hollandalı sol bek, 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme talep etti.

İndirime zorlanan 30 yaşındaki futbolcu, PSV maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu arada bir diğer aday Mario Rui'nin menajeri Mario Giuffredi ise oyuncunun teklif aldığı Galatasaray'a gitmeyeceğini söyledi.