Son dakika: Fatih Terim Yunanistan skandalını bir bir anlattı! "Dostluk maçları dostlarladır..."

Olympiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray, PCR testlerinin kabul edilmemesi ve Yunan yetkililerin tavırlarından dolayı İstanbul'a dönüş kararı aldı. İstanbul'a dönüşün ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, Yunan yetkililere çok sert tepki gösterdi.
Yaşanan olayların Olympiakos kulübüyle hiçbir alakasının olmadığını ve onların da mahcup olduğunu belirten Terim, tamamıyla siyasi bir durumun yaşandığını belirtti.
İşte Fatih Terim'in açıklamaları:
Takdir ederseniz ki Galatasaray uluslararası kuralları çok iyi bilen bir kulüptür. Avrupa'da oynanan tüm maçlarda bu tecrübeyi en fazla edinen kulüptür. 24 saat önce hepimiz test olduk. Testlerin belgeleriyle beraber oraya gittik.
"DOSTLUK MAÇI DOSTLARLADIR"
İndiğimizde hızlı bir testin yapılmasını istediler. Son iki gündür bunu uygulamaya başladıklarını, herkes için değil rastgele olduğunu söylediler. Ben de test oldum. Elimizdeki PCR testlerinin de fotoğrafını çekiyorlar. Bir kısmına ihtiyaç yok dediler, onlar dışarı çıktılar.
Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük. Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor.
Nasıl döneriz diye düşünürken, futbolcularımız biraz sıkıldılar, yoruldular, hem de açlar. Herhangi bir servis olmadı. Pasaportlarımızı istediler. Sorduğumuzda, deport edeceklerini söylediler. Biz de pasaportlarımızı vermeyeceğimizi söyledik.
"BU YAPILANLAR GALATASARAY'A KARŞI DEĞİL"
Olympiakos kulübünden yetkililer bir hayli çırpındılar olması için. Ama olmadı. Bize hala söylenen "Hep beraber gelin, test olun." Bu karardan sonra orada kalmamız doğru olmazdı.
Bu yapılanları Galatasaray'a karşı yapılmış olarak görmüyorum. Bunun nereye yapıldığı açık. Hiç kimse bize böyle bir tavırla davranamaz.
İstanbul'da bir hazırlık maçı oynamak için uğraşıyoruz. Programımızda bir değişiklik olmayacak. Bir maç oynayıp gidecektik, o maçı burada telafi edeceğiz.
Fatih Terim'den çok sert açıklama! "Dostluk maçları dostlarladır..."