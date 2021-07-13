Süper Lig'in fikstürü çekiliyor 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak fikstür çekimi saat 19.00'da başlayacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. TFF 1. Lig fikstürü de yarın 15.00'te gerçekleştirilecek.
Fatih Karagümrük'ten rest! SÜPER Lig ekibi Fatih Karagümrük, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde bundan sonraki toplantılara katılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Yaş talımatı değışti Aydınus 'devam' dedi TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF, ayrıca hakemleriçin emeklilik yaşını47'den 50'ye yükseltti. Böylece sezon sonu emekli olması beklenen 47 yaşındaki Fırat Aydınus da 3 yıl daha görev yapabilecek. Yeni sezonda SüperLig'de görev alacakhakemler şöyle: Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol. Video YardımcıHakem (VAR) olarakgörev yapacak hakemlerise şu şekilde: Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin.
Altay'da Denizli belirsizliği bitti SÜPER Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli konusundaki belirsizlik sona erdi. Geçen sezon devam ederken göreve gelen ve playoff finali sonrasında siyah-beyazlıları Süper Lig'e çıkaran Denizli ile imza töreninin hafta içinde düzenleneceği belirtildi. 71 yaşındaki teknik adamın dün itibarı ile takımın başında idmanlara çıkmaya başladığı da açıklandı.