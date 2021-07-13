Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor turu
Giriş Tarihi: 13.7.2021

Spor turu

Spor turu
Süper Lig'in fikstürü çekiliyor
2021-2022 sezonu Süper Lig fikstürü bugün çekiliyor. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak fikstür çekimi saat 19.00'da başlayacak. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. TFF 1. Lig fikstürü de yarın 15.00'te gerçekleştirilecek.

Fatih Karagümrük'ten rest!
SÜPER Lig ekibi Fatih Karagümrük, konuşmaların kayıt altına alınmaması durumunda Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına katılmayacaklarını bildirdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kulüpler Birliği toplantılarında yapılan konuşmaların kayıt altına alınmaması halinde bundan sonraki toplantılara katılmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Yaş talımatı değışti Aydınus 'devam' dedi
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalacak hakemleri açıkladı. TFF, ayrıca hakemler için emeklilik yaşını 47'den 50'ye yükseltti. Böylece sezon sonu emekli olması beklenen 47 yaşındaki Fırat Aydınus da 3 yıl daha görev yapabilecek. Yeni sezonda Süper Lig'de görev alacak hakemler şöyle: Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Erkan Özdamar, Yaşar Kemal Uğurlu, Burak Şeker, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Tugay Kaan Numanoğlu, Volkan Bayarslan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak hakemler ise şu şekilde: Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler, Erkan Engin.

Altay'da Denizli belirsizliği bitti
SÜPER Lig'in yeni ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli konusundaki belirsizlik sona erdi. Geçen sezon devam ederken göreve gelen ve playoff finali sonrasında siyah-beyazlıları Süper Lig'e çıkaran Denizli ile imza töreninin hafta içinde düzenleneceği belirtildi. 71 yaşındaki teknik adamın dün itibarı ile takımın başında idmanlara çıkmaya başladığı da açıklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Fatih Terim Yunanistan skandalını bir bir anlattı! "Dostluk maçları dostlarladır..."
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavır! O anlar paylaşıldı, Fatih Terim ve futbolcular...
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Son dakika: İtalya-İngiltere finalinin ardından İngiltere çalkalanıyor! Jack Grealish eleştirilere çok sert yanıt verdi…
Memur ve memur emeklisi geri sayım başladı: Kazanç masası kuruluyor!
Aygün Aydın'dan, Hakan Sabancı'ya sert sözler: Seni yerle bir etmeden bu dünyadan göçüp gitmeyeceğim
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için çılgın teklif! Dortmund hayır diyemeyecek...
ARKADAŞINA GÖNDER
Spor turu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA