Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da sona ermesi ile birlikte gözler Süper Lig açılış tarihine çevrilirken, konuya ilişkin açıklama TFF'den geldi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi