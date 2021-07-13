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Giriş Tarihi: 13.7.2021 09:17

Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın da sona ermesi ile birlikte gözler, Süper Lig açılış tarihine çevrildi. Konuya ilişkin beklenen açıklama ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapıldı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

Süper Lig ne zaman başlıyor sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da sona ermesi ile birlikte gözler Süper Lig açılış tarihine çevrilirken, konuya ilişkin açıklama TFF'den geldi. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte 2021-2022 Süper Lig başlama tarihi
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