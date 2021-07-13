Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon belli oluyor! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.7.2021 10:43 Son Güncelleme: 13.7.2021 10:49

U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon belli oluyor! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon belli oluyor! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

U19 Gelişim Ligi'nde yarı finalde Kasımpaşa'yı eleyen Galatasaray ile Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Trabzonspor, finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun belli olacağı maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.

U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun belli olacağı maç saat 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz ve Eren Aydın öne çıkarken Trabzonspor'da ise Muhammet Akpınar ile Mustafa Köroğlu dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

Galatasaray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

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U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon belli oluyor! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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