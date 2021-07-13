U19 Gelişim Ligi finalinde şampiyon belli oluyor! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.