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Giriş Tarihi: 13.7.2021 20:49 Son Güncelleme: 13.7.2021 21:00

U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor! Trabzonspor-Galatasaray (CANLI)

U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor! Trabzonspor-Galatasaray CANLI

U19 Gelişim Ligi'nde yarı finalde Kasımpaşa'yı eleyen Galatasaray ile Fenerbahçe'yi saf dışı bırakan Trabzonspor, finalde kozlarını paylaşacak. Şampiyonluğun belli olacağı maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Saat 21.00'de başlayan karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, karşı karşıya gelecek. Şampiyonluğun belli olacağı maç saat 21.00'de A Spor'dan naklen yayınlanacak. Galatasaray'da Bartuğ Elmaz ve Eren Aydın öne çıkarken Trabzonspor'da ise Muhammet Akpınar ile Mustafa Köroğlu dikkat çeken isimlerin başında geliyor.

CANLI | TRABZONSPOR 0-0 GALATASARAY

İLK 11'LER

Trabzonspor: Kağan, Arif, Ahmetcan, Emir Yazıcı, Ali Alperen, Mustafa, Hakan, Kadir, Veysel, Onur Emre, Muhammet

Galatasaray: Yusuf, Berkan, Emir, Metehan, Yiğit, Bartuğ, Yusuf Erdem, Göktan, Sarper, İsmail, Eren

Galatasaray, çeyrek finalde uzatmalarda Beşiktaş'ı 4-2, yarı finalde ise yine uzatma dakikalarında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek finale çıktı. Trabzonspor ise Göztepe'yi 3-1, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde mücadele etme hakkı kazandı.

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U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon belli oluyor! Trabzonspor-Galatasaray (CANLI)
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