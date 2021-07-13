Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Valentin Rosier için Galatasaray devreye girdi! Sporting'den Rosier'e flaş talep!
Giriş Tarihi: 13.7.2021 12:14 Son Güncelleme: 13.7.2021 12:18

Valentin Rosier için Galatasaray devreye girdi! Sporting'den Rosier'e flaş talep!

DHA
Valentin Rosier için Galatasaray devreye girdi! Sporting'den Rosier'e flaş talep!

Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri... Beşiktaş, geçtiğimiz sezon 37 maçta 3 gol, 7 asistle oynayan Valentin Rosier ile 4 yıllık protokol anlaşması yapmış ve bonservisini almak için kulübü Sporting'le pazarlığa başlamıştı. Ancak, siyah beyazlıların bu transferde karşısına rakip olarak Galatasaray çıkmış durumda.

Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Portekiz ekibi Sporting'e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 miyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi.

Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting'in Roiser'e 'Galatasaray'a git' dediği ancak Fransız sağ bekin 'Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum.

Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin' diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Kurban Bayramı tatili süresi belli oldu
Pakistan'ın "KKTC" açıklaması Rumları panikletti
Son dakika: EURO 2020 sonrası sert sözler! "Türkiye, hocası Şenol Güneş ve oynadığı futbolla..."
Son dakika haberi | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Sınıf tekrarı yapabilirler
Sürekli işçilere 4 yeni müjde: SABAH Memurlar ulaştı! İşte detaylar...
Fatih Terim'den son dakika açıklaması! 'Yunanistan'ın tavrı hiç doğru değil dostluk maçı dostlarla oynanır...'
Son dakika: Galatasaray'a Yunanistan'da küstah tavırlar! Fatih Terim'den Yunanistan'a sert tepki
Son dakika: Irak'ta hastanede yangın faciası
Son dakika: Premier Lig devinden Haaland için akılalmaz teklif! Geri çevirmek çok zor...
Geleceğin meslekleri paraya para demeyecek! İşte en yüksek maaşlı meslekler
ARKADAŞINA GÖNDER
Valentin Rosier için Galatasaray devreye girdi! Sporting'den Rosier'e flaş talep!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA