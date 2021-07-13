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Giriş Tarihi: 13.7.2021

Yanlışları düzeltmeliyiz

Yanlışları düzeltmeliyiz
"Şampiyonluğa oynayan bir takım için çok gol yiyorduk ve bunu bu sezon mutlaka gidermeliyiz. Geçen sezonki yanlışları düzeltmek için çalışıyoruz"
"Yeni hocamızla yeni bir felsefe için çalışıyoruz. Pereira oyun anlayışını bize göstermeye çalışıyor. Önemli olan bunu sahada uygulayabilmek"
"Herkes çok konsantre ve motive… Biliyoruz, mutlaka şampiyon olmak zorundayız. Eğer sahada birbirimize yardımcı olursak bunu başarabiliriz"

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, Brezilyalı 6 numara Gustavo yeni sezon için beklentilerini anlattı. Yeni teknik direktör Pereira'nın felsefesine alışmaya çalıştıklarını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, "Geçen sezon şampiyonluğa oynayan bir takım olarak çok gol yemiştik. Bunu düzeltmeliyiz. Ayrıca çok fazla gelen ve giden oyuncu da oldu. İstediğimiz birlikteliği ve kolektif oyunu sağlayamadık. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

PEREİRA'YA İNANIYORUZ
GUSTAVO, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın oyununa güvendiklerini de söyledi. Bir antrenörün hangi dili konuştuğunun önemi olmadığını belirten tecrübeli futbolcu, "Hocamız İngilizce konuşuyor ve önemli olan neyi anlatmak istediği. Hocamız oyun anlayışını göstermeye çalışıyor. Biz de ona inanıyoruz. Önemli olan bunu sahada gösterebilmek" ifadelerini kullandı.

SORUMLULUĞUMUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ
KAMPI değerlendiren Gustavo, "Çalışmalar çok iyi gidiyor. Herkes çok konsantre ve motive olmuş durumda. Hepimiz sorumluluğumuzu biliyoruz, sahada birbirimize yardımcı olmalıyız. Şampiyon olmak zorundayız. Bunu biliyoruz. Bunu sahada gösterebilirsek şampiyon olabiliriz" derken, yeni sezonda maçların seyircili oynanacak olmasından da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

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Yanlışları düzeltmeliyiz
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