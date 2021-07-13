Yanlışları düzeltmeliyiz

"Şampiyonluğa oynayan bir takım için çok gol yiyorduk ve bunu bu sezon mutlaka gidermeliyiz. Geçen sezonki yanlışları düzeltmek için çalışıyoruz"
"Yeni hocamızla yeni bir felsefe için çalışıyoruz. Pereira oyun anlayışını bize göstermeye çalışıyor. Önemli olan bunu sahada uygulayabilmek"
"Herkes çok konsantre ve motive… Biliyoruz, mutlaka şampiyon olmak zorundayız. Eğer sahada birbirimize yardımcı olursak bunu başarabiliriz"
Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, Brezilyalı 6 numara Gustavo yeni sezon için beklentilerini anlattı. Yeni teknik direktör Pereira'nın felsefesine alışmaya çalıştıklarını söyleyen 34 yaşındaki oyuncu, "Geçen sezon şampiyonluğaoynayan bir takım olarak çok golyemiştik. Bunu düzeltmeliyiz.Ayrıca çok fazla gelen ve gidenoyuncu da oldu. İstediğimiz birlikteliğive kolektif oyunu sağlayamadık.Bunu düzeltmeyeçalışıyoruz" diye konuştu.
PEREİRA'YA İNANIYORUZ
GUSTAVO, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın oyununa güvendiklerini de söyledi. Bir antrenörün hangi dilikonuştuğunun önemi olmadığınıbelirten tecrübeli futbolcu,"Hocamız İngilizce konuşuyorve önemli olan neyi anlatmakistediği. Hocamız oyun anlayışınıgöstermeye çalışıyor.Biz de ona inanıyoruz. Önemliolan bunu sahadagösterebilmek" ifadelerini kullandı.
SORUMLULUĞUMUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ
KAMPI değerlendiren Gustavo, "Çalışmalar çokiyi gidiyor. Herkes çokkonsantre ve motiveolmuşdurumda.Hepimizsorumluluğumuzubiliyoruz,sahadabirbirimizeyardımcıolmalıyız.Şampiyon olmakzorundayız. Bunubiliyoruz. Bunusahada gösterebilirsekşampiyon olabiliriz" derken, yeni sezonda maçların seyircili oynanacak olmasından da mutlu olduğunu sözlerine ekledi.