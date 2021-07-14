Aanholt için kritik hafta

Galatasaray bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu ile ücrette anlaştı, iş artık son pürüzlerin giderilmesine kaldı
Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor. Crystal Palace ile kontratıbiten 30 yaşındaki sol bekinistediği imza parası nedeniylegörüşmeler final aşamasına gelemezken,yıllık ücret talebi 1 milyon750 bin Euro... Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor. PSV altyapısında yetişen, ardından Chelsea U18 takımına giden oyuncu Newcastle, Wigan,Vitesse ve Sunderland formaları giydikten sonra 30 Ocak 2017'de 10.5 milyonEuro'ya Crystal Palace'atransfer olmuştu.
KURZAWA'DAN HABER BEKLENİYOR
Sol bek transferinde Aslan'ın listesindeki bir diğer isim Layvin Kurzawa… 28 yaşındaki Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların PSG ile masaya oturduğunu yazan Fransız basınına göre büyük mesafe kat edildi. PSG oyuncunun yolunu açarken, 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan ismi göndermek istiyor. G.Saray'ın, futbolcunun yıllık ücretini karşılamayı kabul etmesi halinde bonservis bedeli istemeyecek olan Fransız ekibi, Aslan'a da oyuncu ile görüşme izni verdi. Polonyaasıllı Kurzawa, 2015-16 sezonuöncesinde 25 milyon Euro'yaMonaco'dan PSG'ye gelmişti.Başkent ekibinde 152 maçaçıkan yıldız, 14 gol attı, 23 kezde asist yaptı.
ASLAN'DAN TÜRK BAYRAKLI MESAJ
Sarı-kırmızılılar yaşanan vahim olayın ardından dün mesajı sosyal medyadan verdi. G.Saray Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından her sabah düzenli olarak yapılan 'Günaydın' paylaşımda G.Saray ve Türk bayraklarının yan yana olduğu bir kare yer aldı.
GEDSON FERNANDESGEMİLERİ YAKTI
Gedson Fernandes, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile gemileri yaktı. Kalmak için düzenli ilk 11'de oynama şartı sunan 22 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibinin orta sahaya Inter'den Joao Mario'yu transfer etmesi sonrasında ayrılmaya karar verdi. Benfica Kulübü'nde yaşanankriz ve sonrasında başkanlığaRui Costa'nıngelmesi ile birlikteG.Saray da hamleyehazırlanıyor. Fernandes konusunda kararlı olan sarıkırmızılılar, transferi bitirmek için her yolu deneyecek.