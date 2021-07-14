Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Oyuna geliyoruz..."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüplerin sorunlarını anlatmak ve çözüm önerileri üretmek adına bir televizyon kanalında ortak canlı yayına katıldı.

Kulüp başkanlarının birbirinden dikkat çekici mesajlar verdiği programda, Ahmet Nur Çebi'nin transfer sözleri gündeme oturdu.

"MENAJERLERİN OYUNUNA GELİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi, gündemdeki Rosier ve Ghezzal transferlerine göndermede bulunarak, "Bu programda birlik ve beraberliğimizin kamuoyuna gösterildiğine inanıyorum, öyle istiyorum. Taraftarlara 'Biz beraberiz' diyoruz. Transfer dönemindeyiz. Birçok menajerin oyununa geliyoruz. Benden çıkıyor Burak Bey'e (Elmas) '4 lira' diyor. Kulüplere zarar veren menajerlerin yalanlarına alet olmamak adına birbirimizle haberleşmeyi teklif ediyorum. İstirham ediyorum. Birbirimizin ilgilendiği futbolcuların fiyatını artırmanın anlamı yok. Onbinlerce futbolcu oynuyor. Birbirimize sağ bek de düşer, sol bek de..." diye konuştu.