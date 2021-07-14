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Giriş Tarihi: 14.7.2021 08:36 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:08

Beşiktaş Bruma için şartları zorluyor! PSV ile yapılan görüşme...

Beşiktaş Bruma için şartları zorluyor! PSV ile yapılan görüşme...

Beşiktaş'ta transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah beyazlılar, Portekizli oyuncu Bruma için şartları zorluyor. Fakat transferin önünde engeller bulunuyor. Oyuncunun mejaneriyle yapılan görüşmede olumlu sonuçlar alındı. PSV Eindhoven rakamı düşürdü ama bu da Beşiktaş’a yetmedi. Fark hâlâ iki katı. İşte PSV'nin şartı...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Mehmet Topal transferini açıklayan Beşiktaş, hücum hattını da güçlendirmek istiyor. Hücum hattı için Portekizli yıldız Bruma'yı kadro katmak isteyen siyah beyazlılar transfer görüşmelerinde ilerlemeye devam ediyor.

BRUMA'NIN MENAJERİ BALDE İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti.

İki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euro opsiyon isterken, Beşiktaş 600 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro isteğe bağlı satın alma opsiyonlu teklifte bulunmuştu.

PSV ZORUNLU ŞART KOYDU

Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.

KORONA İPTAL ETTİRDİ

Beşiktaş yeni sezonun ilk yurt dışı kampını 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planlamış ama karantina uygulaması nedeniyle vazgeçmişti. İkinci etap için 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya kampı programını açıklayan siyah-beyazlılar, burada 3 de hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Avrupa'da yeniden artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle bu kampın da iptal olduğu duyuruldu.

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Beşiktaş Bruma için şartları zorluyor! PSV ile yapılan görüşme...
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