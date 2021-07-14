Beşiktaş Bruma için şartları zorluyor! PSV ile yapılan görüşme...

PSV ZORUNLU ŞART KOYDU

Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.