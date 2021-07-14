"Beşiktaş Mehmet Topal'a mecbur kalıyorsa..." Usta yazardan flaş transfer sözleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yabancı kuralı sonrasında Süper Lig kulüpleri yerli futbolculara yöneldi. İlk 11'de en az 3 Türk futbolcu oynatmak zorunda olan ekipler, tüm şartları zorlayarak yerli isimler için kıyasıya rekabet ediyor. Son olarak Beşiktaş'ın 35 yaşındaki Mehmet Topal'ı kadrosuna katması, yerli oyuncu kaynağını yeniden gündeme getirdi.
Sabah Gazetesi'nin usta kalemi Murat Özbostan, Mehmet Topal transferini ve Türk ekiplerinin transfer politikasını değerlendirdi. İşte o yazı...
"Beşiktaş'ın yaptığı Mehmet Topal transferi bize gösterdi ki Türkiye'de ciddi derecede yerli oyuncu sıkıntısı var.
35 yaşındaki bir oyuncuyu siyah-beyazlıların kadrosuna katmasına kimse itiraz edemez. Çünkü Mehmet Topal hem stoper hem de orta sahada görev yapabilen, tecrübesi büyük bir isim.
Asıl düşünülmesi gereken, Beşiktaş ya da diğer kulüplerimiz böyle yaşı ilerlemiş oyunculara mecbur kalıyorsa Türk futbolu neden yerli futbolcu yetiştiremiyor?
Ülkede sağ bek yokmuş gibi herkes Rosier'e saldırıyor! Bunun pek çok mevki için de örnekleri mevcut. Düşünün forvet transferi yapmak için özellikle büyük takımlar menajerlerin ve Avrupa kulüplerinin kapısında.
Ama karşılarına çıkan para engelini aşamadıkları için bugün itibariyle istedikleri transferleri sonlandırabilmiş değiller. Galatasaray haftaya PSV Eindhoven ile oynayacak...
Fenerbahçe elindeki kadroyu azaltamıyor... Beşiktaş eksiklerini kapatamadı... İçlerinde bir tek Trabzonspor için 'Doğru işler yapıyor' diyebiliriz.
Teknik adamlar transfer istedikleri kadar, yerli oyuncu yetiştirmek için de çaba sarf ederlerse 35 yaşındaki yıldızlara muhtaç olmazlar."