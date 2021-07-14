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Giriş Tarihi: 14.7.2021 19:25 Son Güncelleme: 14.7.2021 19:27

Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

DHA
Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı

Beşiktaş'ın 2021-2022 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. İstanbul Boğaz'ında gerçekleştirilen yeni sezon forma tanıtımına futbolculardan Atiba, Necip Uysal ve Mehmet Topal katıldı.

İstanbul Boğazı'nda bir teknede gerçekleştirilen organizasyona Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri, A takım futbolcuları ve Adidas markası yetkilileri katıldı.

Beşiktaş'nin yetişkin formaları 359 TL, genç formaları 269 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL'lik fiyatları ile satışta olacak.

Adidas ile olan sözleşmeyi 5 yıl daha uzattıklarını belirten Başkan Çebi, "Biz şampiyonluğu evimizde, Boğaz'da kutluyoruz. Formalarımızı da burada tanıtalım dedik. Adidas ailesine teşekkür ediyoruz. Bizim yanımızda oldular. 5 yıl daha sözleşmemizi yeniledik. İnşallah şampiyonluklarla dolu 5 yıl olur. Taraftarımızın mutlu olduğu bir 5 yıl olur. Taraftarsız bir sezon geçirdik. İnşallah bu sezon böyle olmayacak. Şimdi taraftarımıza 'Şampiyon sensin' diye sesleniyoruz. Formalar, taraftarımızın tadını çıkarabileceği formalar. Sponsorluklar çok önemli. Aile olduğunuz takdirde başarı geliyor. Futbolcularla, taraftarla beraber olmak, aile olmaktır. Sponsorlarla da aile olmak önemli. Adidas'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Beşiktaş taraftarının da formaları alıp, kulübe katkı vermesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş'ın yeni sezon formaları tanıtıldı
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