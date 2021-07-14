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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Bruma 5 milyon Euro

Bruma 5 milyon Euro

PSV Eindhoven rakamı düşürdü ama bu da Beşiktaş’a yetmedi. Fark hâlâ iki katı

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti. İki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euro opsiyon isterken, Beşiktaş 600 bin Euro kiralama ve 2.5 milyon Euro isteğe bağlı satın alma opsiyonlu teklifte bulunmuştu. Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam 5 milyon Euro'ya indi ancak bu da Kartal'ın düşüncesinin üzerinde kaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.

KORONA İPTAL ETTİRDİ
Beşiktaş yeni sezonun ilk yurt dışı kampını 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planlamış ama karantina uygulaması nedeniyle vazgeçmişti. İkinci etap için 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya kampı programını açıklayan siyah-beyazlılar, burada 3 de hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Avrupa'da yeniden artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle bu kampın da iptal olduğu duyuruldu.

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Bruma 5 milyon Euro
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