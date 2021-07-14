Bruma 5 milyon Euro

Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, Bruma'nın menajeri Caito Balde ile önceki gün Vodafone Park'ta bir araya gelmiş ve olumlu bir toplantı gerçekleştirilmişti. İki sezon önce Portekizli kanat oyuncusu için kasasından 12 milyon Euro çıkaran PSV ilk etapta 7 milyon Euroopsiyon isterken, Beşiktaş 600 binEuro kiralama ve 2.5 milyon Euroisteğe bağlı satın alma opsiyonlu tekliftebulunmuştu. Hollanda ekibiyle dün süren görüşmelerde rakam5 milyon Euro'ya indi ancak bu daKartal'ın düşüncesinin üzerindekaldı. Bir diğer sorun Hollanda ekibinin kiralama durumunda opsiyonun isteğe bağlı değil zorunlu olması şartı. Görüşmeler sürüyor.
KORONA İPTAL ETTİRDİ Beşiktaş yeni sezonun ilk yurt dışı kampını 5-15 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'da yapmayı planlamış ama karantina uygulaması nedeniyle vazgeçmişti. İkinci etap için 24 Temmuz-4 Ağustos arasında İspanya kampı programını açıklayan siyah-beyazlılar, burada 3 de hazırlık maçı yapacaktı. Ancak Avrupa'da yeniden artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle bu kampın da iptal olduğu duyuruldu.