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Giriş Tarihi: 14.7.2021

En iyi ilk 11’de 5 italyan oyuncu

En iyi ilk 11’de 5 italyan oyuncu
EURO 2020'nin en iyi ilk 11'i açıklandı. Fabio Capello, David Moyes, Aitor Karanka, Robbie Keane, Esteban Cambiasso ve Cosmin Contra gibi ünlü teknik adam ve oyuncular ile gözlemci ekibi tarafından seçilen ilk 11 dün UEFA tarafından duyuruldu. İtalya'dan 5 oyuncunun yer aldığı takımda şu isimler yer alıyor: Gianluigi Donnarumma (İtalya), Kyle Walker, Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Bonucci, Leonardo Spinazzola (İtalya), Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya), Federico Chiesa (İtalya), Romelu Lukaku (Belçika), Raheem Sterling (İngiltere).

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En iyi ilk 11’de 5 italyan oyuncu
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