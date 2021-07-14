Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray-PSV maçının biletleri 18 Temmuz'da satışa çıkacak
Giriş Tarihi: 14.7.2021 18:16

Galatasaray-PSV maçının biletleri 18 Temmuz'da satışa çıkacak

AA
Galatasaray-PSV maçının biletleri 18 Temmuz'da satışa çıkacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 28 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ı konuk edeceği rövanş maçının biletleri, 18 Temmuz'da satışa çıkacak.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabakanın bilet fiyatlarının 175 ile 750 lira arasında olduğu belirtildi.

Biletlerin "passo.com.tr" adresinden satışa sunulacağı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yer alan Passolig gişelerinin ise sadece 28 Temmuz'da açılacağı aktarıldı.

Geçen sezon kombine sahibi olanlara maça bedelsiz girebilme, 2019-2020 kombinesi, GS Bonus kartı, GS Mobile'ı ve GS logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara ise öncelikli bilet alma hakkı tanınacağı kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp ve HTS yazışmaları...
Son dakika: Süper Lig'in kralı Boupendza'dan Fenerbahçe'ye kötü haber! Erol Bulut...
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Son dakika | Altın, elektronik para, kripto varlık... Bakanlık harekete geçti: Ağustos'ta başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray-PSV maçının biletleri 18 Temmuz'da satışa çıkacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA