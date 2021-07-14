Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!

Sarı-kırmızıların paylaştığı tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı: "Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta. 2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta."

Galatasaray'dan yapılan bir başka forma tanıtımında ise şu ifadeler yer aldı: "Doğa dostu formalar Galatasaray'ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta."

(Galatasaray'ın dış saha forması)