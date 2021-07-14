Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!
Giriş Tarihi: 14.7.2021 11:59 Son Güncelleme: 14.7.2021 12:26

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!

Galatasaray'ın iç ve dış saha formaları görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı takımın yeni sezon formaları 399 TL'den satışa çıktı. Galatasaray, yeni sezon formalarını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile tanıttı. Tanıtım videosunda ise, "Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta. 2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta." ifadeleri yer aldı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler yeni formalarını tanıtmaya başladı.

Galatasaray da yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Sarı-kırmızılılar, Twitter hesabından bir video paylaşarak yeni sezon formalarını görücüye çıkardı.

(Galatasaray'ın iç saha forması)

Galatasaray 2020 - 2021 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...

Galatasaray'ın iç ve dış saha formalarının fiyatı ise 399 TL olarak duyuruldu.

Sarı-kırmızıların paylaştığı tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı: "Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta. 2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta."

Galatasaray'dan yapılan bir başka forma tanıtımında ise şu ifadeler yer aldı: "Doğa dostu formalar Galatasaray'ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta."

(Galatasaray'ın dış saha forması)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Son dakika | Altın, elektronik para, kripto varlık... Bakanlık harekete geçti: Ağustos'ta başlıyor
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu
Yok böyle vicdansızlık! Yaşlı annesini sokak ortasında darp etti
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA