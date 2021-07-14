Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı!

Süper Lig'de 2021-2022 sezonun başlamasına sayılı günler kala kulüpler yeni formalarını tanıtmaya başladı.
Galatasaray da yeni sezon formalarını taraftarlarının beğenisine sundu. Sarı-kırmızılılar, Twitter hesabından bir video paylaşarak yeni sezon formalarını görücüye çıkardı.
(Galatasaray'ın iç saha forması)
Galatasaray 2020 - 2021 sezonu formalarını tanıttı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon forma tasarımları...
Galatasaray'ın iç ve dış saha formalarının fiyatı ise 399 TL olarak duyuruldu.
Sarı-kırmızıların paylaştığı tanıtım videosunda şu ifadeler yer aldı: "Yakından bak anlarsın neden İlk ve Tek olduğumuzu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta. 2021-22 yeni koleksiyonumuz satışta."
Galatasaray'dan yapılan bir başka forma tanıtımında ise şu ifadeler yer aldı: "Doğa dostu formalar Galatasaray'ın İlk ve Tek hikayesi ile buluştu. Avrupa'da ilk giydiğimiz formadan esinlenilen iç saha formamız ve karanlığı aydınlatan kupamızı temsil eden deplasman formamız satışta."
(Galatasaray'ın dış saha forması)