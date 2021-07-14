Galatasaray'a Muslera müjdesi! O transferin gecikme nedeni belli oldu

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sezon bittikten sonra Uruguay formasıyla Copa Amerika'da mücadele etti. Milli takımda da başarılı maçlar çıkaran Muslera'nın ülkesi Uruguay finalin kapısından döndü.