Galatasaray'a Muslera müjdesi! O transferin gecikme nedeni belli oldu

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sezon bittikten sonra Uruguay formasıyla Copa Amerika'da mücadele etti. Milli takımda da başarılı maçlar çıkaran Muslera'nın ülkesi Uruguay finalin kapısından döndü.
OKAN KOÇUK TRANSFERİNİN GECİKME NEDENİ...
Galatasaray, Uruguay'ın finale çıkma ihtimalinin devam etmesi üzerine Okan Koçuk'un transferini son ana kadar bekletti. Uruguay, Copa Amerika'da yarı finalde elenince Okan'ın kiralık transferine izin verildi.