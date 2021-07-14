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Giriş Tarihi: 14.7.2021 13:24 Son Güncelleme: 14.7.2021 13:26

Galatasaray'a Muslera müjdesi! O transferin gecikme nedeni belli oldu

Galatasaray'a Muslera müjdesi! O transferin gecikme nedeni belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın PSV maçında forma giyip giymeyeceği merak ediliyordu. Muslera'nın bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Öte yandan Galatasaray'ın Okan Koçuk transferini neden beklettiği de ortaya çıktı.

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera, sezon bittikten sonra Uruguay formasıyla Copa Amerika'da mücadele etti. Milli takımda da başarılı maçlar çıkaran Muslera'nın ülkesi Uruguay finalin kapısından döndü.

MUSLERA BU GECE İSTANBUL'A GELİYOR!

Galatasaray kaptanı Muslera, bu gece İstanbul'a gelecek. Deneyimli eldiven PSV maçında kalede olacak.

OKAN KOÇUK TRANSFERİNİN GECİKME NEDENİ...

Galatasaray, Uruguay'ın finale çıkma ihtimalinin devam etmesi üzerine Okan Koçuk'un transferini son ana kadar bekletti. Uruguay, Copa Amerika'da yarı finalde elenince Okan'ın kiralık transferine izin verildi.

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Galatasaray'a Muslera müjdesi! O transferin gecikme nedeni belli oldu
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