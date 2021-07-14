Mario Balotelli transfer sonrası ilk kez konuştu! 'Ben deli değilim sadece asker gibi...'

Antrenman sonrası açıklamalarda bulanan 30 yaşındaki golcü, "Transfer süreci çok keyifli geçti. Yeni geldim ve takım arkadaşlarımı tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekibin içindeyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'deki kulüplerden daha önce birçok transfer teklifi aldım. Fakat Başkan Murat Sancak ile karakterimizin benzer olduğunu fark edince buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.