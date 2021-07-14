Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! "Sadece Mesut Özil'i..."

Transfer çalışmaları çok iyi gittiği için şu anda Adana Demirspor kampında olduğunu kaydeden Balotelli, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.