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Giriş Tarihi: 14.7.2021 19:41 Son Güncelleme: 14.7.2021 19:47

Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! "Sadece Mesut Özil'i..."

AA
Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! Sadece Mesut Özil'i...

Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İtalyan forvet, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Balotelli, sezonun ilk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak olmalarıyla ilgili soruya, şaşırtan bir cevap verdi.

Adana Demirspor'un yeni transferlerinden İtalyan forvet Mario Balotelli, yeni takımında kendini tekrar gösterip, Dünya Kupası kadrosuna girmek istediğini söyledi. Takımı ile ilk antrenmanına çıkan Balotelli, idman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Transfer çalışmaları çok iyi gittiği için şu anda Adana Demirspor kampında olduğunu kaydeden Balotelli, "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

Balotelli, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ı çok sevdiğini dile getirerek, "Başkan çok eğlenceli, gerçekten çok net bir insan. Ben ve menajerim de öyleyiz. Öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştık." diye konuştu.

İtalya'nın EURO 2020 şampiyonu olmasıyla ilgili Balotelli, "Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar." ifadelerini kullandı.

Balotelli, sezonun ilk maçını Fenerbahçe'yle oynayacak olmalarıyla ilgili soruya, "Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum." yanıtını verdi.

Takım arkadaşı Belhanda'yla ilgili soru üzerine de Balotelli, "Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber." değerlendirmesinde bulundu.

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Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! "Sadece Mesut Özil'i..."
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