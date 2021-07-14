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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Milosevic 04.00’te Antalyasporlu oldu

Milosevic 04.00’te Antalyasporlu oldu
FraporT TAV Antalyaspor, Bosna- Hersekli futbolcu Deni Milosevic'i kadrosuna kattı. Konyaspor ile mukavelesini önceki akşam feshettikten sonra saat 03.30'da Antalya'ya gelen 26 yaşındaki orta saha, kendisini kırmızıbeyazlı renklere bağlayan mukaveleye 04.00'te imza attı ve saat 05.50'de yeni takımının kampı için Erzurum'a gitti. 3 yıl boyunca Antalyaspor formasını giyecek olan Milosevic, "Çok mutluyum. Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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Milosevic 04.00’te Antalyasporlu oldu
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