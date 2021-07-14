Milosevic 04.00’te Antalyasporlu oldu

FraporT TAV Antalyaspor, Bosna- Hersekli futbolcu Deni Milosevic'i kadrosuna kattı. Konyaspor ile mukavelesiniönceki akşam feshettikten sonrasaat 03.30'da Antalya'ya gelen 26yaşındaki orta saha, kendisini kırmızıbeyazlırenklere bağlayan mukaveleye04.00'te imza attı ve saat 05.50'de yenitakımının kampı için Erzurum'a gitti. 3 yıl boyunca Antalyaspor formasını giyecek olan Milosevic, "Çok mutluyum. Muhteşem bir taraftarımız var ve onların önüne çıkacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.