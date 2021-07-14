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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Rosier derbisi

MEHMET ÖZCAN
OGÜN ŞAHİNOĞLU
Rosier derbisi

Aslan; oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting'le 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşma sağladı. Kartal; geçen sezon siyahbeyazlı takımla çifte kupa kaldıran Valentin Rosier'in, "Ben Beşiktaş'ta oynayacağım" sözüne güveniyor

GALATASARAY CEPHESİ
Sarı-kırmızılılar, sağ bek konusunda ilk teklifini Udinese'nin 30 yaşındaki ismi Jens Stryger Larsen'e götürdü. İtalyan ekibinin 5 milyon Euro bonservis istemesi nedeniyle Aslan, transferi rafa kaldırıp Rosier için düğmeye bastı. İlk olarak Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sporting ile masaya oturan yönetim, 4.5 milyon Euro bonservis bedeli üzerine anlaşma sağladı. Henüz 24 yaşındaki oyuncu ile temas kurulmadı. Alınan bilgilere göre Fransız oyuncunun maaş beklentisi 1.3 milyon Euro. Galatasaray, bu rakamı da vermeye hazır.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ
Siyah-beyazlılar, Sporting ile maddi şartlarda el sıkışmış, iş satın alma opsiyonundaki rakamı netleştirmeye kalmıştı. Ancak G.Saray'ın devreye girmesi, imzaların atılmasına engel oldu. Portekiz ekibine 4.5 milyon Euro ve yüzde 20 sonraki satıştan pay teklifi yapan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın toplam 4 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıktı. Daha önce F.Bahçe ile G.Saray'ı iki kez reddeden Rosier, bir kez daha "Beşiktaş'ta oynayacağım. İki katını da teklif etseler kararım belli" yanıtı verirken dün de sosyal medyadan "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum" mesajını yazdı ancak daha sonra bu paylaşımı sildi.

KENAN KARAMAN İDMANA ÇIKACAK
Beşiktaş, Kenan Karaman'ın transferini bugün açıklayacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi dün 27 yaşındaki forvetle görüştü ve 3 yıllık imzalar atıldı. Kenan bugün sağlık kontrollerinin ardından takımla çalışmalara başlayacak. Yıldız futbolcu sezon başına 10 milyon TL garanti ücret alacak.

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Rosier derbisi
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