Şampiyon Trabzonspor

Çeyrek finalde Göztepe, yarı finalde de F.Bahçe’yi eleyen Fırtına, Emir Yazıcı’nın attığı golle Aslan’ı da yıktı. Kupayı kaldıran Trabzon, önümüzdeki sezon Türkiye’yi UEFA Gençlik Ligi’nde temsil edecek
Spor'dan naklen ve HD kalitesiyle yayınlanan Süper Lig U19 Gelişim Ligi Finalleri'nde zafer Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili takım, Göztepe (3-1) ve Fenerbahçe'nin (2-1) ardından finalde Galatasaray'ı da 1-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Antalya'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fırtına, 17. dakikada öne geçti. Mustafa'nınuzaktan şutu kaleciden döndü, sekentopu tamamlayan Emir Yazıcı dayakın mesafeden plase vuruşla golüattı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca Trabzonspor U19 Takımı kupayı aldı. Normal sezonu lider tamamlayanGalatasaray U19 Takımı ise 22 maçsonra yenilgi yaşadı. Fırtına, önümüzdeki sezon Türkiye'yi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.
TEMEL PRENSİP PAS VE YARDIM!
Riva'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi öğrencilerine oyun planını benimsetmek için yoğun çaba harcıyor. Hamsik, Gervinho, Peres ve Koita gibi takviyelerle yeni sezona bomba gibi girmeyi isteyen 57 yaşındaki çalıştırıcı, sık sık takımdaşlık vurgusu yaparken temel sistemi üzerine de uyarılarda bulunuyor. Çift kale maç sırasında çalışmayı durdurarak isteklerini anlatan tecrübeli hoca, "Sahada sorumluluk alın, hata yapmaktan korkmayın, Yardımlaşın ve paslaşın. Bunlar temel prensiplerimiz olacak" dedi.
EKUBAN İÇİN TEKLİF 2 MİLYON EURO
Trabzonspor'un İstanbul Riva'daki kampına izinli olduğu için henüz katılmayan Caleb Ekuban için beklenen resmi teklif geldi. Daha önce menajeri aracılığıyla haber yollayan ve İtalya'dan teklif getirebileceğini söyleyen 27 yaşındaki Ganalı forvet için Serie A ekiplerinden Genoa, 2 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. Bordo-mavili yönetim de menajere, rakamın daha üst seviyeye çıkartılması gerektiğini iletti. Ancak Ekuban'ın İtalya'da kalma düşüncesinde olması, teknik ekibin de ayrılmasına sıcak bakması nedeniyle teklifin değerlendirmeye alındığı öğrenildi. Trabzonspor'da 3 sezon forma giyen ve 103 maça çıkan oyuncu, 29 gol atıp, 15 asist yapmıştı.
FIRTINA A SPOR'DA
Yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Trabzonspor, ilk sınavına bugün çıkacak. TFF'nin Riva'daki tesislerinde saat 18.00'de TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile hazırlık maçı yapacak olan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın daha çok genç oyunculara şans tanıması bekleniyor. İstanbul'da toplam 4 hazırlık maçıoynayacak olan ancak bu sayıyı 5'e çıkartma düşüncesi olan Avcı'nın, tüm karşılaşmalarda farklı kadroları denemeyi planladığı da öğrenildi. Fırtına'nın Ümraniyespor ile oynayacağı maça taraftar alınmayacak ancak karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.