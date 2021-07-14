Savunmada 4-3-3 hücumda 2-5-3

Pereira oyunun farklı yönlerinde farklı dizilişler tercih ederken orta sahanın önemine dikkat çekti. Portekizli hoca, kanatlardan da santrfora destek istedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda dün akşam yapılan antrenmanda hücum planını oyuncularıyla paylaştı. Savunmada 4-3-3, hücumda ise 2-5-3 dizilişini tercih eden Portekizli hoca, yeni sisteminde orta saha oyuncularının önemine dikkat çekti. Tecrübeli teknikadam, kanattan gelen toplarda,orta sahadan ceza sahasına ekstraadam sokulması talimatını verdi. Kanat hücumcularının sürekli olarak santrforu ikilemelerini isteyen Pereira, topun kaybedildiği yerde rakibe baskı uygulanması gerektiğini de vurguladı.