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Giriş Tarihi: 14.7.2021 18:04 Son Güncelleme: 14.7.2021 18:14

Son dakika: Lionel Messi’den büyük fedakarlık! Barcelona’yla anlaşma sağladı işte yeni maaşı…

Son dakika: Lionel Messi’den büyük fedakarlık! Barcelona’yla anlaşma sağladı işte yeni maaşı…

Son dakika haberi… Dünya futbolunun efsane isimlerinden Arjantinli yıldız Lionel Messi’nin efsanesi olduğu İspanyol devi Barcelona’yla olan sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona ermişti. Yıldız oyuncu bir süredir devam eden sözleşme görüşmelerinin ardından Barcelona’nın finansal sorunlarını göz önüne alarak büyük bir fedakarlığa imza attı ve kulübüyle anlaşma sağladı. İşte Lionel Messi’nin yeni maaşı ve son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Bu sezon Arjantin Milli Takımı'yla Copa America'yı kazanan Lionel Messi, milli takımlar düzeyinde ilk kupasını kaldırdı. Son 1 yıldır kariyerine hangi takımda devam edeceği büyük soru işareti olan Arjantinli yıldız, sonunda kararını verdi.

Barcelona'da eski başkan Bartemou döneminde efsanesi olduğu kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Messi, yeni başkan Joan Laporta ve yönetimi sayesinde Barcelona'da kalmaya ikna oldu.

1 Temmuz tarihinde sona eren sözleşmesinin ardından dünyanın en zengin kulüplerinden birisi olan PSG'den de teklif alan Messi, kendisine gelen teklifleri reddetti.

Laporta'ya Barcelona'da kalacağının sözünü veren Arjantinli yıldız, sözünü tuttu ve Katalan deviyle 5 yıllık anlaşma sağlamaya karar verdi.

YÜZDE 50 MAAŞ KESİNTİSİ

Barcelona'nın yaşadığı finansal problemler nedeniyle ve La Liga yönetiminin koyduğu limitler nedeniyle uzayan görüşmeler, Messi'nin kulüp yönetimine sağladığı büyük fedakarlıkla son buldu.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre, maaşında yüzde 50 kesinti sağlayan Lionel Messi, 70 milyon Euro olan yıllık kazancının 35 milyon Euro'ya düşmesine izin verdi.

Maaşında indirime giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Lionel Messi için 350 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedelinin de sözleşmesinde yer alacağı belirtildi.

Anlaşmanın ay sonuna kadar resmileşeceği söylenirken, futbolun en çok kazanan yıldızları listesi de değişikliğe uğradı. Yeni sözleşmesinden önce en çok kazanan futbolcu olan Messi, yüzde 50 indirimin ardından Neymar'ın arkasında ikinci sıraya geriledi.

34 yaşındaki oyuncu, Barcelona'da 778 maça çıkarken, 672 gol atıp 305 asist yaptı. Messi, Katalan ekibiyle 10 kez La Liga ve 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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