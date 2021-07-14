Son dakika: Lionel Messi’den büyük fedakarlık! Barcelona’yla anlaşma sağladı işte yeni maaşı…

Anlaşmanın ay sonuna kadar resmileşeceği söylenirken, futbolun en çok kazanan yıldızları listesi de değişikliğe uğradı. Yeni sözleşmesinden önce en çok kazanan futbolcu olan Messi, yüzde 50 indirimin ardından Neymar'ın arkasında ikinci sıraya geriledi.