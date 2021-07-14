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Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:55 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:56

Son dakika: Patrick van Aanholt Galatasaray'ı bekletiyor! İşte o 2 sebep

Son dakika: Patrick van Aanholt Galatasaray'ı bekletiyor! İşte o 2 sebep

Son dakika... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın öncelikleri arasında sol bek pozisyonu geliyor. Sarachhi ile yolların ayrılması sonrasında o bölgede Emre Taşdemir ve Ömer Bayram'dan başka alternatifi kalmayan Aslan, Patrick van Aanholt ile temaslarını sürdürüyor. Taraflar arasında görüşmeler devam etse de çözülmesi gereken 2 sorun var. İşte detaylar...

Son dakika... Saracchi sonrasında sol bek bölgesini henüz dolduramayan sarı-kırmızılılar, Patrick van Aanholt ile görüşmelerini sürdürüyor.

Crystal Palace ile kontratı biten 30 yaşındaki sol bekin istediği imza parası nedeniyle görüşmeler final aşamasına gelemezken, yıllık ücret talebi 1 milyon 750 bin Euro...

Aslan, yıllık ücretini vermeyi kabul etse de istenen imza parası ve kontratın uzunluğu konusunda görüşmeler sürüyor.

PSV altyapısında yetişen, ardından Chelsea U18 takımına giden oyuncu Newcastle, Wigan, Vitesse ve Sunderland formaları giydikten sonra 30 Ocak 2017'de 10.5 milyon Euro'ya Crystal Palace'a transfer olmuştu.

KURZAWA'DAN HABER BEKLENİYOR
Sol bek transferinde Aslan'ın listesindeki bir diğer isim Layvin Kurzawa... 28 yaşındaki Fransız oyuncu için sarı-kırmızılıların PSG ile masaya oturduğunu yazan Fransız basınına göre büyük mesafe kat edildi.

PSG oyuncunun yolunu açarken, 2024 sonuna kadar sözleşmesi olan ismi göndermek istiyor.

G.Saray'ın, futbolcunun yıllık ücretini karşılamayı kabul etmesi halinde bonservis bedeli istemeyecek olan Fransız ekibi, Aslan'a da oyuncu ile görüşme izni verdi.

Polonya asıllı Kurzawa, 2015-16 sezonu öncesinde 25 milyon Euro'ya Monaco'dan PSG'ye gelmişti. Başkent ekibinde 152 maça çıkan yıldız, 14 gol attı, 23 kez de asist yaptı.

GEDSON FERNANDES GEMİLERİ YAKTI
Gedson Fernandes, bonservisini elinde bulunduran Benfica ile gemileri yaktı. Kalmak için düzenli ilk 11'de oynama şartı sunan 22 yaşındaki oyuncu, Portekiz ekibinin orta sahaya Inter'den Joao Mario'yu transfer etmesi sonrasında ayrılmaya karar verdi.

Benfica Kulübü'nde yaşanan kriz ve sonrasında başkanlığa Rui Costa'nın gelmesi ile birlikte G.Saray da hamleye hazırlanıyor. Fernandes konusunda kararlı olan sarıkırmızılılar, transferi bitirmek için her yolu deneyecek.

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Son dakika: Patrick van Aanholt Galatasaray'ı bekletiyor! İşte o 2 sebep
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