Son dakika: Patrick van Aanholt Galatasaray'ı bekletiyor! İşte o 2 sebep

G.Saray'ın, futbolcunun yıllık ücretini karşılamayı kabul etmesi halinde bonservis bedeli istemeyecek olan Fransız ekibi, Aslan'a da oyuncu ile görüşme izni verdi.

Polonya asıllı Kurzawa, 2015-16 sezonu öncesinde 25 milyon Euro'ya Monaco'dan PSG'ye gelmişti. Başkent ekibinde 152 maça çıkan yıldız, 14 gol attı, 23 kez de asist yaptı.