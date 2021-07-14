Son dakika: Perez'den Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Casillas ve Raul hakkında çok konuşulacak hakaretler!

Dün Florentino Pérez'in 2006'da Raúl González ve Iker Casillas'ı eleştirdiği tartışmalı bir ses kaydını yayınlayan El Confidencial, bugün de yeni bir bölüm yayınladı.
Ses kayıtlarında Florentino Perez'in Real Madrid'li oyunculara hakaret ettiği ortaya çıktı. Dün yayınlanan ses kayıtlarının ilk bölümünde Perez'in Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandığı da orataya çıkmıştı.
RAUL VE IKER CASILLAS HAKKINDA ÇARPICI SÖZLER: "SAHTEKARLIK DEYİNCE RAUL İLK SIRADA GELİR"
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, ortaya ses kayıtlarında Raul ve kaleci Iker Casillas hakkında flaş sözler sarfediyor. Perez'in 2006'daki ses kayıtlarında "Sahtekârlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulüplerini değil, sadece kendilerini düşünen oyuncular" dediği ortaya çıktı.
"BAŞARI İSTİYORSAN RAUL VE CASILLAS İLE DEVAM ETMEYECEKSİN"
"Sahtekârlık deyince Raul ilk sırada gelir, Casillas da ikinci. Bunlar çok büyük benciller. Kulübü değil, kendilerini düşünürler. Başarıyı istiyorsan Raul ve Casillas ile devam etmeyeceksin. Devam edersen hata yaparsın. Seni yüz üstü bırakırlar. Onlar, iki büyük hiçbiri. Özellikle Casillas, hiçbir zaman Real ayarında bir kaleci değil. Tarihimizin en büyük hayal kırıklıklarından biri."
"RONALDO VE MOURİNHO APTAL BİRİ"
Real Madrid başkanı Perez, bu kez Cristiano Ronaldo ve Mourinho hakkında hakaretler bulunuyor.
Florentino Perez ses kayıtlarında Cristiano Ronaldo hakkında şöyle diyor: "O bir çılgın bir oyuncu. Bu adam bir aptal, hasta bir adam. Bu adamın normal olduğunu düşünüyorsun ama normal değil. Yaptığı son saçmalık, tüm dünyanın gözü önünde... Sizce neden böyle bir saçmalık yapıyor?"
"BU ADAMLAR BERBAT BİR EGOYA SAHİP"
"Mendes (menajeri) ona hiçbir şey emretmiyor. Tıpkı Mourinho'ya hiçbir şey göndermediği gibi. Sıfır patates. Röportajlar için bile... Bunlar berbat bir egoya sahip adamlar, ikisi de şımarık, koç ve o gerçeği göremiyorlar çünkü aksi takdirde ikisi de çok daha fazla para kazanabilirdi. Bunlar iki anormal insan çünkü görüntü hakları alanında çok paradan bahsediyoruz. Bir de o yüzleri, o cüretkar tavırları, herkesin onlardan hoşlanmadığı şeyler…"
FABİO COENTRAO'YA AĞIR SÖZLER!
Perez, başka bir Portekizli oyuncu olan Fabio Coentrao'yu da eleştiriyor. Perez, "Kafası olmayan başka biri ve Real Madrid'in onları yediği adamlar. Şu anda berbat durumda ve Mourinho da bir aptal... Oynamak istemediğinden değil... Ehliyetsiz araba kullanıyor... Yani, baskı onu bunaltmış ve bu da hasta olmaktan kaynaklanıyor. Sen bir pisliksin.'
Porto başkanının temsilcisi Jorge Mendes ile yapılan her şey çok garip. Mendes, Mourinho, Carvalho ve Ferreira ile Ruslardan para aldılar... O para İsviçre'ye götürüldü. Bize İsviçre'deki o hesaptan bahsetmeliler.
PEREZ'DEN SES KAYITLARINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA
Real Madrid Başkan Florentino Perez, ortaya çıkan ses kayıtları ve haberler sonrası Real Madrid'in sitesinden resmi bir açıklamada bulundu. Söz konusu ses kaydındaki alıntıların konuyla alakalı olmadığı, ses kayıtlarını yapan gazeteci Jose Antonio Abellan'ın bunu gizli bir şekilde yaptığı ifade edildi.
Real Madrid'in, Avrupa Süper Ligi'ne katılımı nedeniyle kendisine karşı yapılan bir komplonun parçası olduğunu belirten Perez, "Abellan bunu yıllarca birilerine satmaya çalıştı. Sonunda bir gazete bunu aldı! Gerekli yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım" dedi.