Son dakika: Perez'den Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Casillas ve Raul hakkında çok konuşulacak hakaretler!

"BU ADAMLAR BERBAT BİR EGOYA SAHİP"

"Mendes (menajeri) ona hiçbir şey emretmiyor. Tıpkı Mourinho'ya hiçbir şey göndermediği gibi. Sıfır patates. Röportajlar için bile... Bunlar berbat bir egoya sahip adamlar, ikisi de şımarık, koç ve o gerçeği göremiyorlar çünkü aksi takdirde ikisi de çok daha fazla para kazanabilirdi. Bunlar iki anormal insan çünkü görüntü hakları alanında çok paradan bahsediyoruz. Bir de o yüzleri, o cüretkar tavırları, herkesin onlardan hoşlanmadığı şeyler…"