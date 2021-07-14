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Giriş Tarihi: 14.7.2021 07:02 Son Güncelleme: 14.7.2021 07:14

Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...

VOLKAN DEMİR
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...

Son dakika... Süper Lig'de yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı-laciverli yönetim, deneyimli teknik adam Vitor Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, forvet bölgesi için 2 isim gündemde. Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, oyuncuların kulüplerinden haber bekliyor. Trabzonspor'un da istediği Sörloth'un, Kanarya'ya mesaj gönderdiği ve, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" dediği ifade edildi.

Son dakika.. Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon çalışmalarına aralıksız devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer mesaisi sürüyor. Yönetim, mutlak şampiyonluk hedefiyle kadroyu güçlendirmek için tam gaz temaslarını sürdürüyor.

Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth ve Vedat Muriqi için kulüplerinin vereceği kararın beklenmesi.

Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirse görüşebiliriz" cevabını aldı.

Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor.

Bordo-mavililer, bir süredir hem Norveçli yıldız hem de Leipzig'le temas halinde.

Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'den birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.

PEREIRA'NIN OYUN SİSTEMİ BELLİ!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Topuk Yaylası'nda dün akşam yapılan antrenmanda hücum planını oyuncularıyla paylaştı.

Savunmada 4-3-3, hücumda ise 2-5-3 dizilişini tercih eden Portekizli hoca, yeni sisteminde orta saha oyuncularının önemine dikkat çekti.

Tecrübeli teknik adam, kanattan gelen toplarda, orta sahadan ceza sahasına ekstra adam sokulması talimatını verdi.

Kanat hücumcularının sürekli olarak santrforu ikilemelerini isteyen Pereira, topun kaybedildiği yerde rakibe baskı uygulanması gerektiğini de vurguladı.

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Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
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