Son dakika: Vitor Pereira'dan şampiyonluk sözleri! 'Hücum futbolu oynayacağız, Ali Koç beni aradığında...'

Farklı kültür ve ülkelere gidersiniz, her ligin fiziksel önemi değişir. Sadece fizik değil güçlü bir takım oluşturmak için taktik, mental, fiziksel hepsini birlikte çalışmanız gerekmektedir."

'BENİM İÇİN AVANTAJ'

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de daha önce çalışmanın kendisi için büyük avantaj olduğunun altını çizdi.

Bir önceki döneminin üzerinden 5 yıl geçtiğini ve hem o dönemden hem de sonrasında önemli tecrübeler edindiğini vurgulayan Pereira, "Daha önce burada çalışmış olmak benim için avantaj. Buradaki mantaliteyi tanımak çok iyi diye düşünüyorum. Taraftarın kültürünü bir önceki tecrübemden dolayı biliyorum. Türk oyuncular duygusal oluyor, bu yüzden denge çok önemli. Disiplin ve organizasyon olması gerekiyor ama arkadaşlık ve sevgi de olmalı. Bir baba gibi yaklaşmanız, ihtiyaçları olduğunda yardım etmeniz gerekiyor. Taktik olarak da düşüncelerinizi sahaya yansıtmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde şampiyonluk için savaşan bir takım kurabiliriz. Bu sene tek hedefimiz bunu yapmak. Topuk Yaylası kampımızı da aile olmanın, takım olmanın ilk adımlarını, güçlü alt yapısını oluşturmuş şekilde tamamlıyoruz. " şeklinde görüş belirtti.