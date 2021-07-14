Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye veda etti! Ayrılık kararını Ali Koç açıkladı...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 20 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet veren Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın göreve gelmesinden sonra yardımcı antrenörlük görevini bıraktı. Ali Koç da Volkan Demirel için 'Evinde yemek yediğim tek futbolcu' açıklamasını yaptı.
'VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİR!'
Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkandır Fenerbahçe. Bu lakabıyla Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği efsaneleşmiş biridir. Volkan Demirel 17 sene boyunca 400'e yakın maça çıktı, yıllarca milli takımın kalesini korudu. Volkan Demirel 17 sene boyunca 400'e yakın maça çıktı, yıllarca milli takımın kalesini korudu. Bu kariyer çoğu oyuncuya nasip olmaz.
SON DAKİKA: VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI!
'Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Geldiğimiz nokta itibarıyla Volkan ile görüşme yaptık. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi.'
'EVİNE GİDİP YEMEK YEDİĞİM TEK FUTBOLCU...'
Evine gidip ailemle yemek yediğim tek futbolcu Volkan Demirel'dir. Umuyorum her şey gönlünce olur. Volkan'ın ayrılığı benim için çok zor bir veda!
VOLKAN DEMİREL'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI! '20 YIL ÖNCE GELDİĞİMDE...'
Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi. Emre Belözoğlu ile taşın altına elimizi soktuk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık.
Başkanımın da dediği gibi 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı adım atarken acaba diyen bir genç vardı. Şimdi 40 yaşında istekli ve heyecanlı bir Volkan var. Hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularımla ilerleyeceğim.