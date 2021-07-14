Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye veda etti! Ayrılık kararını Ali Koç açıkladı...
Giriş Tarihi: 14.7.2021 11:33 Son Güncelleme: 14.7.2021 11:49

Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye veda etti! Ayrılık kararını Ali Koç açıkladı...

Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye veda etti! Ayrılık kararını Ali Koç açıkladı...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yardımcı antrenörlerden Ali Koç basın toplantısı düzenliyor. Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasından sonra Volkan Demirel'e de teşekkür edildi. Başkan Ali Koç, Volkan Demirel'in kendi isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı. Volkan Demirel de konuşurken duygusal anlar yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 20 yıldır Fenerbahçe'ye hizmet veren Volkan Demirel ile yollar ayrıldı. Volkan Demirel, Vitor Pereira'nın göreve gelmesinden sonra yardımcı antrenörlük görevini bıraktı. Ali Koç da Volkan Demirel için 'Evinde yemek yediğim tek futbolcu' açıklamasını yaptı.

'VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇMİŞTİR!'

Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkandır Fenerbahçe. Bu lakabıyla Fenerbahçe taraftarının gönülden sahiplendiği efsaneleşmiş biridir. Volkan Demirel 17 sene boyunca 400'e yakın maça çıktı, yıllarca milli takımın kalesini korudu. Volkan Demirel 17 sene boyunca 400'e yakın maça çıktı, yıllarca milli takımın kalesini korudu. Bu kariyer çoğu oyuncuya nasip olmaz.

SON DAKİKA: VOLKAN DEMİREL FENERBAHÇE'DEN AYRILDI!

'Volkan Demirel, hocalık kariyerine de burada başladı. Geldiğimiz nokta itibarıyla Volkan ile görüşme yaptık. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemesine rağmen Volkan, bir müddet ayrılmak istediğini söyledi.'

'EVİNE GİDİP YEMEK YEDİĞİM TEK FUTBOLCU...'

Evine gidip ailemle yemek yediğim tek futbolcu Volkan Demirel'dir. Umuyorum her şey gönlünce olur. Volkan'ın ayrılığı benim için çok zor bir veda!

VOLKAN DEMİREL'DEN AYRILIK AÇIKLAMASI! '20 YIL ÖNCE GELDİĞİMDE...'

Çok teknik adamlar geldi çok futbolcular geldi. Hiçbirinin gidişi için basın toplantısı düzenlenmedi. İlk defa ben bu durumla karşı karşıya kalıyorum. Bu beni değerli hissettirdi. Emre Belözoğlu ile taşın altına elimizi soktuk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık.

Başkanımın da dediği gibi 20 yıl önce buraya girdiğimde delikanlı adım atarken acaba diyen bir genç vardı. Şimdi 40 yaşında istekli ve heyecanlı bir Volkan var. Hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda kendi doğrularımla ilerleyeceğim.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ve zamlı temmuz maaşları ödenmeye başlandı
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 'üç sürpriz'! Dünya o açıklamaya kilitlendi
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Son dakika | Altın, elektronik para, kripto varlık... Bakanlık harekete geçti: Ağustos'ta başlıyor
Son dakika: Sörloth'tan Fenerbahçe'ye açık mesaj! Trabzonspor haber beklerken...
Son dakika: 13 Temmuz koronavirüs vaka vefat verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
Tam 65 yıldır yıkanmıyor…Dünya Amoo Hadji’yi konuşuyor! İşte son hali
Bağcılar’da kan donduran cinayet! Halıya sarılmış halde iki ceset bulundu
Son dakika haberi: Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Veli Çilsal: Otellerime el koydular
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Volkan Demirel Fenerbahçe'ye veda etti! Ayrılık kararını Ali Koç açıkladı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA