Sörloth’tan yeşil ışık!

Aracılar vasıtasıyla temasa geçilen Norveçli forvet, Leipzig’in kendisini göndermek istemesi halinde sarı-lacivertlilerle görüşebileceğini söyledi. Ancak oyuncunun Türkiye’ye dönüşünde öncelik bordo-mavili takıma ait
Fenerbahçe henüz santrfor konusunda somut adım atmadı. Bunun nedeni ise transfer listesindeyer alan AlexanderSörloth ve Vedat Muriqiiçin kulüplerinin vereceğikararın beklenmesi. Sörloth'la aracılar vasıtası ile temasa geçen Fenerbahçe yönetimi, "Leipzig beni gönderirsegörüşebiliriz" cevabını aldı. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Türkiye'ye dönmesi halinde öncelik yapılan anlaşmalar gereği eski kulübü Trabzonspor'da bulunuyor. Bordo-mavililer,bir süredir hemNorveçli yıldız hemde Leipzig'le temashalinde. Fenerbahçe ise Sörloth ve Vedat Muriqi'ten birisini kiralık olarak kadrosuna katıp forvet transferini bitirmeyi hedefliyor.
LEİPZİG HAYAL KIRIKLIĞI OLDU
Trabzon'daki 33 gol ve 10 asistlik performansı sonrası RB Leipzig'e transfer olan Sörloth, Alman ekibinde çıktığı 37 maçta sadece 6 gol ve 4 asist üreterek hayal kırıklığı yaratmıştı.
ORTA SAHAYA PAULİNHO İDDİASI
Brezilya'dan UOL adlı internet sitesi, Fenerbahçe'nin bir dönem Brezilya Milli Takımı formasını da giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Paulinho ile anlaşma konusunda büyük mesafe kat ettiğini yazdı. Gazeteci Paulo Freitas da sosyal medya hesabından "Gremio, Paulinho'ya imza attırmayı denedi ancak Fenerbahçe oyuncuyla anlaşma aşamasına geldi" paylaşımında bulundu.
FENERBAHÇE SZALAİ'YE KAVUŞTU
EURO 2020'deki performansıyla alkış alan Attila Szalai, tatilini tamamladı ve dün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi. Macar yıldız, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası'na geçti. Szalai, akşam idmanında Pereira ile de tanıştı.