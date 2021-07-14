Trabzonspor ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor! (CANLI)

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Riva'da hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçına genç oyuncularına sahne verecek.
Saat 18.00'de başlayan Trabzonspor-Ümraniyespor mücadelesi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray
Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde