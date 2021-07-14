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Giriş Tarihi: 14.7.2021 17:30 Son Güncelleme: 14.7.2021 17:56

Trabzonspor ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor! (CANLI)

Trabzonspor ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor! CANLI

Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Trabzonspor, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Abdullah Avcı yönetiminde bordo-mavili ekibin ilk hazırlık maçı bu akşam saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor, ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor. Riva'da hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, Ümraniyespor ile oynayacağı hazırlık maçına genç oyuncularına sahne verecek.

Saat 18.00'de başlayan Trabzonspor-Ümraniyespor mücadelesi, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER

Trabzonspor: Muhammet Taha, Serkan, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Tunahan, A. Parmak, Flavio, Yusuf, Salih, Koray

Ümraniyespor: Burak, Vrsajevic, Mustafa Eser, Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan, Yunus Emre Mertoğlu, Yusuf Emre Gültekin, Onur, Tahsin, Kehinde

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Trabzonspor ilk hazırlık maçına Ümraniyespor karşısında çıkıyor! (CANLI)
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