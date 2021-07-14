Tribünler %50 heyecan %100

Yüzde 50 seyirci ile 13 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig’de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi. İlk büyük maç 4. haftada Trabzonspor ile G.Saray arasında. 10. hafta ise Beşiktaş-G.Saray derbisi var
Pandemi sonrası taraftarın yüzde 50 kapasiteyle de olsa statlara geri dönmesinin beklendiği Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstürü dün akşam çekildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yöneticileri ile Süper Lig kulüp temsilcileri katıldı. Uzun maratondailk dev maç 4. haftada Trabzonspor ileG.Saray arasında oynanacak. Bordomavililer,9. hafta ise F.Bahçe'yi ağırlayacak.10. hafta da Beşiktaş-G.Sarayderbisine sahne olacak.
13 Ağustos'ta başlayacak ligin ilk haftasında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Ç.Rize'yi ağırlayacak. G.Saray ligin yeni takımı Giresunspor ile deplasmanda; F.Bahçe ise dış sahada 26 yıllık Süper Lig hasretini dindiren Adana Demir ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor da Yeni Malatya deplasmanında olacak.
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Süper Lig'de son 11 sezondur, Galatasaray- Beşiktaş derbilerinde ligin ilk yarısındaki maç Beşiktaş'ın; ikinci yarısındaki karşılaşma ise Galatasaray'ın sahasında oynanıyor.
'FİKSTÜRÜ BEĞENDİM' Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, fikstürü beğendiğini söyledi. Adana Demirspor maçıyla, sert bir deplasmanda başlayacaklarını belirten Baki, "Fena bir fikstür değil. Ligin ikinci yarısında ezelirakiplerimizden 2'si Kadıköy'e gelecek. Benim gönlümden de böyle geçiyordu. Eşitliğin, rekabetin olduğu bir lig diliyorum. Türk futboluna hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
SIRADA DAVİD LUİZ VAR
leriyle ses getiren Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Arsenal ile sözleşmesi sona eren David Luiz için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Fikstür çekimi sonrasında konuşan Sancak, "David Luiz ile görüşmeler devam ediyor.Ücretleri yüksek olunca biraz müzakereetmek gerekiyor" diye konuştu..
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Levent TÜZEMEN
Sadece derbilere bakmayın
Her takım sezona evinde başlamak ister çünkü bu sezon tribünlerde seyirci de olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin yeni takımları ile deplasmanda oynamaları heyecanlı geçecek. Ama bir kural vardır, ilk iliği kaçıran düğmeleri doğru ilikleyemezmiş. Bu yüzden her takım, özellikle büyükler, lige galibiyetle girmek isteyeceklerdir. Trabzonspor'un, G.Saray ve F.Bahçe ile evinde oynamasını şanssızlık olarak görüyorum. Abdullah hocaya sorsanız derbilerin hepsini ikinci yarıda evinde oynamak ister. Çünkü ligin ikinci yarısı şampiyonluk yarışının vitesini yükseltiyor. Galatasaray; Beşiktaş ve Trabzonspor'u ikinci yarı evinde ağırlayacak. Ancak Anadolu takımlarının da güçlendiğini gördük. Şampiyonluk sadece derbilerden geçmiyor, Anadolu'da kazanmak gerekiyor.