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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Veda etti, Rize’ye gitti

Veda etti, Rize’ye gitti
1 yıllık sözleşmesi dolan Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye veda etti. Sarı-lacivertli kulüp, "Yolun açık olsun Gökhan Gönül" başlığı ile gelişmeyi internet sitesinden duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 36 yaşındaki sağ bek ile bir araya gelerek emekleri için teşekkür etti ve bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi. Gökhan ise "Hikâyelerin iyisi de kötüsü de oluyor ama mutlaka bir sonu oluyor. Her seferinde söylemiştim; 'Başkana manevi olarak büyük borcum var. Bunu inşallah kupayı kaldararak ödeme fırsatını elde ederim' diye. Ancak nasip olmadı. Bu sene inşallah F.Bahçe için iyi geçer" dedi. Bu arada Gökhan'ın, Çaykur Rizespor ile el sıkıştığı ve bu hafta içinde resmi imzaların atılacağı bildirildi.

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Veda etti, Rize’ye gitti
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