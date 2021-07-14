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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Yunanistan’a protesto

Yunanistan’a protesto

Atina’da Galatasaray’a yapılan küstahlığın ardından Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kötü muameleye ilişkin protesto edildi

Galatasaray önceki gün Olympiakos ile özel maç yapmak için Atina'ya gitmiş, havalimanında Yunan yetkililerin küstah tavrıyla karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılıların sabırlı tutumlarına rağmen çıkartılan sorunların artarak devam etmesi nedeniyle G.Saray, yurda dönmüştü. Bu olayı dünya basınından birçok medya kuruluşu manşetlerine taşırken, Galatasaray'ın önemli bir tavır aldığı görüşünde birleşti. Dün de Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. G.Saray kafilesine Atina'da sergilenen tutumun şiddetle protesto edildiği belirtildi. Bu durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek kulüplere karşı benzer bir muamelenin yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.

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Yunanistan’a protesto
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