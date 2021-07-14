Yunanistan’a protesto

Atina’da Galatasaray’a yapılan küstahlığın ardından Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı ve kötü muameleye ilişkin protesto edildi
Galatasaray önceki gün Olympiakos ile özel maç yapmak için Atina'ya gitmiş, havalimanında Yunan yetkililerin küstah tavrıyla karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılıların sabırlı tutumlarına rağmen çıkartılan sorunların artarakdevam etmesi nedeniyleG.Saray, yurda dönmüştü. Bu olayı dünya basınından birçok medya kuruluşu manşetlerine taşırken, Galatasaray'ın önemli bir tavır aldığı görüşünde birleşti. Dün de Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. G.Saray kafilesine Atina'da sergilenen tutumun şiddetle protesto edildiği belirtildi. Bu durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecekdönemde ülkeyi ziyaret edecekkulüplere karşı benzerbir muamelenin yaşanmamasıiçin gerekli tedbirleri alması talep edildi.