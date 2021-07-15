2021 model Beşiktaş

Şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını Boğaz'da düzenlediği tekne turunun ardından tanıttı. Yeni transferler Mehmet Topal,Salih Uçan ile Necip Uysal, Ljajic, Atiba ve Josef'ingiydiği formalar beyaz-siyah ve gri olarak görücüyeçıktı. Beyaz olanı Boğaz'dan ilham alınarak tasarlanırken, 'Boğaz'ın Efendisi Beşiktaş' sloganından hareketle yapıldığı belirtildi. Siyah, 'Kara Kartallar'a itafen tasarlanırken, gri ise Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak tanıtıldı. Formalar 359 TL'den satışa sunuldu. Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi de "Biz şampiyonluğuevimizde, Boğaz'da kutluyoruz. Adidas ile sponsorluğu5 yıllığına yeniliyoruz" diye konuştu.