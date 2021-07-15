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Giriş Tarihi: 15.7.2021

2021 model Beşiktaş

2021 model Beşiktaş
Şampiyon Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formalarını Boğaz'da düzenlediği tekne turunun ardından tanıttı. Yeni transferler Mehmet Topal, Salih Uçan ile Necip Uysal, Ljajic, Atiba ve Josef'in giydiği formalar beyaz-siyah ve gri olarak görücüye çıktı. Beyaz olanı Boğaz'dan ilham alınarak tasarlanırken, 'Boğaz'ın Efendisi Beşiktaş' sloganından hareketle yapıldığı belirtildi. Siyah, 'Kara Kartallar'a itafen tasarlanırken, gri ise Şampiyonlar Ligi'ne özel olarak tanıtıldı. Formalar 359 TL'den satışa sunuldu. Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Nur Çebi de "Biz şampiyonluğu evimizde, Boğaz'da kutluyoruz. Adidas ile sponsorluğu 5 yıllığına yeniliyoruz" diye konuştu.

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2021 model Beşiktaş
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