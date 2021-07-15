Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Arjen Robben 2. kez futbolu bıraktı!
Giriş Tarihi: 15.7.2021 14:44

Arjen Robben 2. kez futbolu bıraktı!

AA
Arjen Robben 2. kez futbolu bıraktı!

Hollanda temsilcisi Groningen'de forma giyen 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktaladı. Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Groningen'de forma giyen Arjen Robben, futbolu bıraktığını açıkladı. Kariyerinde Bayern Münih'in yanı sıra Real Madrid, Chelsea ve PSV Eindhoven gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde oynayan 37 yaşındaki Robben, aktif futbol kariyerini noktalama kararı aldı.

Bayern Münih'in sözleşmesini yenilememesi üzerine iki yıl önce de futbolu bıraktığını açıklayan Hollandalı yıldız, daha sonra ülkesinin Groningen takımında yeşil sahalara dönmüştü.

Robben, Almanya'da 8, İngiltere'de 2, İspanya ve Hollanda'da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla tüm kulvarlarda 614 maça çıkan Robben, 209 kez rakip fileleri havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Galatasaray'a çifte müjde! Hem yeni Onyekuru hem Ghezzal...
Son dakika: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! WhatsApp ve HTS yazışmaları...
289 davadan 288’i karara bağlandı! Kıyamete kadar gün yüzü görmeyecekler
Son dakika: Galatasaray'dan ezeli rakibi Beşiktaş'a yılın çalımı! Ghezzal ve Leicester ile anlaşma tamam...
Emekliye çifte bayram! O tarih öne çekildi..
Mario Balotelli'den flaş Fenerbahçe yanıtı! "Sadece Mesut Özil'i..."
En çok tercih edilen 2. el otomobiller belli oldu! İşte marka marka o liste...
15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Oğlum bize gurur ve şeref bıraktı
7 soruda erken emeklilik formülü! Emekli olmak için yaş şartı aranmıyor
Zamlı emekli maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? 2021 Temmuz ayı SSK Bağ-Kur Emekli maaş zammı hesaplama tablosu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Arjen Robben 2. kez futbolu bıraktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA