Ayrılık yok ara verdim

Fenerbahçe,17 yıl kalesini koruyan, son 2 sezon da yardımcı antrenörlüğünü üstlenen Volkan Demirel'e düzenlenen basın toplantısı ile veda etti. Başkan Ali Koç, kulübün efsaneleri arasına giren Demirel'i 'Bir Volkandır Fenerbahçe' diyerek anmaya devam edeceklerini belirtip, "Hocamız (Pereira)Volkan'ı ekibinde görmekten memnuniyet duyacağını söyledi.Ancak Volkan, öz güveniyle, ayakları üzerinde durmayıtercih etti ve bana bir tarih vererek 'F.Bahçe'ye hocaolacağım' dedi. Bu kulübün kapısı kendisine her zaman açık" diye konuştu. Demirel ise şunları söyledi: "Bir devrin sonuna geldik. Güzel bir kariyerimin olacağını düşünüyorum. Şu anda ayrılık yok, sadece ara verdim. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar kavuşacağız."