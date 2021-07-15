Ben deli değilim

Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Balotelli, kendisine yapılan ‘Deli’ yakıştırmasına itiraz etti: “Normal biriyim. Sadece eğlenmeyi seviyorum”
Transferi büyük ses getiren Gana asıllı İtalyan yıldız Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Adana ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "Daha önce pek çok seferTürkiye'den transfer teklifleri almıştımama başkanla görüştükten sonrabenzer karakterlerde olduğumuzu farkettim. Kampa yeni katıldım ve oyuncularıtanımaya çalışıyorum. İyi bir ekip olduğunuhissediyorum" dedi.
FUTBOLUN DIŞINA ÇIKARIM!
'Deli' lakabının medya tarafından kendisine yapıştırılan bir damga olduğunu kaydeden başarılı futbolcu, "Ben kendimi normalbir insan olarak görüyorum. Futbolcuların geneldeasker gibi yaşamalarını istiyorlar amaben eğlenmeyi seviyorum. Futbolun dışına çıkabiliyorumbazen. Taraftarlara da şunu söyleyebilirim;ben normal bir insanım ama sahadakazanmayı çok istiyorum. Adana Demirspor'dabaşarılı olmak istiyorum. Bunun için elimden geleniyapacağım" ifadelerini kullandı.
F.BAHÇE MAÇINI STATTA İZLEYİN!
Süper Lig'de ilk maçlarının Fenerbahçe ile olmasını da değerlendiren Balotelli, "Stadyuma gelin" dedi.