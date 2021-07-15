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Giriş Tarihi: 15.7.2021

Ben deli değilim

Ben deli değilim

Adana Demirspor’un dünyaca ünlü yıldızı Balotelli, kendisine yapılan ‘Deli’ yakıştırmasına itiraz etti: “Normal biriyim. Sadece eğlenmeyi seviyorum”

Transferi büyük ses getiren Gana asıllı İtalyan yıldız Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampında açıklamalarda bulundu. Adana ekibine geldiği için mutlu olduğunu belirten 30 yaşındaki forvet, "Daha önce pek çok sefer Türkiye'den transfer teklifleri almıştım ama başkanla görüştükten sonra benzer karakterlerde olduğumuzu fark ettim. Kampa yeni katıldım ve oyuncuları tanımaya çalışıyorum. İyi bir ekip olduğunu hissediyorum" dedi.

FUTBOLUN DIŞINA ÇIKARIM!
'Deli' lakabının medya tarafından kendisine yapıştırılan bir damga olduğunu kaydeden başarılı futbolcu, "Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Futbolcuların genelde asker gibi yaşamalarını istiyorlar ama ben eğlenmeyi seviyorum. Futbolun dışına çıkabiliyorum bazen. Taraftarlara da şunu söyleyebilirim; ben normal bir insanım ama sahada kazanmayı çok istiyorum. Adana Demirspor'da başarılı olmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

F.BAHÇE MAÇINI STATTA İZLEYİN!
Süper Lig'de ilk maçlarının Fenerbahçe ile olmasını da değerlendiren Balotelli, "Stadyuma gelin" dedi.

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Ben deli değilim
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